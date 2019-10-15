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вторник, 15 октября 2019 14:28

Коломойский проиграл суд Приватбанку: подробности

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Коломойский проиграл суд Приватбанку: подробности
Арест активов экс-владельца Приватбанка Коломойского продолжат. Фото: biz.censor.net.ua

Приватбанк выиграл у прежних владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова апелляцию в суде Лондона и Уэльса.

Суд удовлетворил жалобу Приватбанка на решение суда первой инстанции, который отказался от иска госбанка к прежним владельцам. Арест активов Коломойского продолжат, а Лондонский суд начнет рассмотрение по иску Приватбанка по сути, пишет Liga.net.

"Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд, с процентами $3 млрд, как заявлено в исковых требованиях", - подтверждают в пресс-службе Приватбанка.

Кроме того, суд отказал ответчикам в обжаловании решения. Обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября. То есть Приватбанк может двигаться дальше в рассмотрении дела.

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"Ответчики не предложили никакого объяснения тому, что суд называет как "множество транзакций, которые не имеют очевидной коммерческой логики", - прокомментировал решение Ричард Льюис, адвокат Приватбанка.

Слушания в Апелляционном суде Лондона проходило в конце июля в открытом режиме в течение 5 дней.

Иск в Высокий суд Лондона против бывших владельцев банка и 6 компаний, которые им, предположительно, принадлежат, Приватбанк подал в декабре 2017-го. Речь идет о фирмах Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и Ukrtransitservice. В качестве обеспечительной меры суд арестовал по всему миру активы экс-владельцев банка и указанных компаний на сумму более $2,5 млрд. В ноябре 2018-го Высокий суд Лондона решил, что ему неподсудно это дело, но признал Приватбанк жертвой масштабных мошеннических действий.

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