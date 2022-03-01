Колбаса по 500 грн: в Украине взялись за спекулянтов

В супермаркете Николаева вареную колбасу продают более чем за 500 грн за килограмм. Фото: 0512.com.ua, скриншот сообщения Юрия Мостового

В период военного положения в Украине устанавливается госрегулирование цен с минимальной наценкой на продукты базового пакета. Спекулянтов будут привлечены к юридической ответственности.

Об этом заявил глава Минагрополитики Роман Лещенко в эфире телемарафона 1 марта, передает Gazeta.ua.

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Через 10 дней обеспечат финансирование для предоплаты производства социально значимых продуктов для госпредприятий, не находящихся в зоне боевых действий, отметил Лещенко.

Добавил, что в Украину двигается более 300 гуманитарных эшелонов с помощью. Социально незащищенные слои населения будут снабжены продуктовыми наборами.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.