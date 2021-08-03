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среда, 04 августа 2021 12:00

Спецтема: 30 лет независимости

"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины

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Практически с нуля Украине удалось построить рыночную экономику. Есть частные компании, которые конкурируют на внешнем рынке, рассказал Gazeta.ua экономист Ярослав Жалило.

Какие еще достижения за 30 лет независимости можем отметить?

Удалось возродить большой социальный слой частных предпринимателей. Правда, они в основном занимаются мелким бизнесом, который в цивилизованном мире нельзя считать бизнесом. С другой стороны - это люди, готовые самостоятельно обеспечивать себя и семьи.

За последние пять-семь лет произошло существенное укрепление местных экономик. В ходе децентрализации общины все больше вопросов способны решать на своем уровне. Причем речь идет как об экономических, так и организационных вопросах.

Автор: pixabay.com
  Экономист Ярослав Жалило: "Экономически удачными для украинцев можно считать 2007-2008 и 2011-2012 годы. То есть докризисные".
Экономист Ярослав Жалило: "Экономически удачными для украинцев можно считать 2007-2008 и 2011-2012 годы. То есть докризисные".

Считаю, что достижением независимой Украины является внедрение современной денежно-финансовой или банковской системы. Конечно, есть вопросы к ее функциональности. Но она имеет динамическую систему платежей и соответствует европейскому уровню. Технически способна эффективно обеспечивать экономику. Надо понимать, что в 1991 году такого не было.

Также имеем достаточно дееспособную бюджетную систему, состоящую из государственного и местных бюджетов. Несмотря на сложные периоды в истории Украины, такая система способна обеспечивать страну надлежащими бюджетными ресурсами.

Чего не удалось достичь?

Не сумели сформировать современную структуру экономики. Остановились на эксплуатации традиционных преимуществ Украины. На первых этапах это были металлургия, тяжелая промышленность. Далее добавилась аграрная отрасль. Это не современные конкурентные преимущества. Чтобы произошли структурные изменения, нужна экономика, которая будет базироваться как на большом бизнесе, так и динамической сети малого и среднего бизнеса. Можем вспомнить второй провал - мы не сформировали органической структуры экономики, которая состоит из большого, малого и среднего бизнеса. А остались в ловушке олигархов.

К сожалению, долгое время рассчитывали, что во внешнеэкономических отношениях удастся сохранить традиционные контакты с Российской Федерацией, странами постсоветского пространства. Поэтому специально не занимались изменением географической структуры внешней торговли. В результате были зависимы фактически от одной страны. То есть возник политический момент, которым Россия воспользовалась. Сначала начала против нас торговую, затем и гибридную войну.

Кроме того, нынешняя экономика не привлекает максимально слои экономически активного населения. Соответственно, они не получают должного эффекта от динамики экономики. Как следствие - демотивация к труду, трудовая миграция, фрагментация мелких бизнесов вокруг своих узких интересов. Нет целостной интегрированности экономики.

Изменилось ли за годы независимости отношения украинцев к национальной валюте - гривне?

В 1996 году, когда в оборот вводили гривну, в отношении нее были завышенные ожидания. Рассчитывали, что будем иметь крепкую национальную валюту. Однако она пережила ряд внутренних и глобальных кризисов. Включая события 2014 года, связанные с гибридной войной против Украины. Понятно, что гривна существенно обесценилась. Однако говорить, что украинцы не доверяют своей валюте - не стоит. После 2014-2015 годов курс гривны колеблется, но изменения несущественны. Они происходят из-за инфляции. Чисто экономически сегодня хранить деньги в гривне выгоднее, чем, например, в долларах. Это касается банковских сбережений. В национальной валюте предлагают большие проценты, чем в иностранных. По крайней мере объективных оснований не доверять гривне как валюте у людей нет. В то же время надо понимать, что доверие к валюте базируется на доверии к национальной экономике, способности власти обеспечивать стабильность. Понятно, что с этим у нас есть проблемы.

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Когда украинцам жилось лучше всего?

Неплохими были 2003-й и 2004-й. Также экономически удачными можно считать 2007-й, 2008-й и 2011-2012 годы. То есть докризисные. Я анализирую динамику благосостояния украинцев, наличие рабочих мест. Также важна благоприятная экономическая конъюнктура для бизнеса.

Наихудшими для независимой Украины стали годы горячей фазы войны - 2014-2015 годы. Тогда произошло резкое ухудшение экономической ситуации, миллионы людей потеряли дом, заработки.

Куда Украине двигаться дальше?

Прежде всего нужно обеспечить гражданам возможность адекватно реализовывать трудовые, творческие или предпринимательские способности. Тогда они смогут обеспечивать себя, семью и двигать вперед экономику. Возрастет количество рабочих мест на рынке труда. Небольшой бизнес с базарного типа перейдет к продуктивному цивилизованному.

Во-вторых, необходимо обеспечить денежно-финансовую стабильность в Украине. То есть, сохраняя текущую стабильность банковской системы, нужно восстановить ее функциональность. Тогда сможем кредитовать инвестиционные проекты и зарабатывать на этом.

Также Украине нужна существенная модернизация социальной сферы, которая сегодня является крайне обременительной финансово. И, к сожалению, малоэффективной социально. Она должна быть более целевой. Четко ориентироваться на оказание помощи тем людям, которые находятся в затруднительном положении.

Во внешнеэкономической сфере важно все-таки вписаться в современный мир. То есть уменьшать включенность как промышленно-сырьевого обеспечения цивилизованного мира за счет усиления присутствия сегмента с большей добавленной стоимостью. Если нам это удастся, то сможем попасть на рынок Центральной и Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Постановление и Акт провозглашения независимости Украины приняли на внеочередной сессии Верховной Рады 24 августа 1991 года. Украина стала независимым государством с неделимой и неприкосновенной территорией, на которой действующими являются только Конституция, законы и постановления правительства.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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