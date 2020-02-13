Когда лучше всего искать новую работу

Больше всего вакансии украинцам традиционно предлагают в феврале.

В это время компании начинают работать над новыми проектами, расширяют бизнес. Поэтому предложений работы становится больше, пишет hh.ua.

Автор: hh.ua Наибольшую конкуренцию между поисковиками в прошлом году зафиксировали в ноябре-декабре.

Кроме того, количество вакансий растет в апреле и июне.

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Наибольшую конкуренцию между поисковиками в прошлом году зафиксировали в ноябре-декабре. На одну вакансию приходилось 8 резюме. В то же время конец года - не лучшее время для поиска работы. Работодатели менее активно публикуют новые вакансии.

Кроме того, в каждой профсфере свои особенности. Поисковики без опыта и в начале карьеры активно работу ищут в июле и августе. В мае и июне, например, ощутимо растет количество вакансий в сфере туризма и гостинично-ресторанного бизнеса.

В Украине почти каждый второй называет свое материальное положение средним. Так ответили 40,2% опрошенных украинцев. 6,2% респондентов считают, что имеют очень низкие заработки. Еще 18,2% жалуются на низкие доходы, свидетельствуют результаты соцопроса Украинского института социологических исследований имени Александра Яременко.