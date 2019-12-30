Когда доллар снова начнет дешеветь: прогнозы банкиров

Гривна снова начнет укрепляться, если не будет негативной информационной подпитки. Фото: Економічна правда

После новогодних праздников доллар может снова подешеветь.

"Гривна идет на новогодние финансовые каникулы на отметке 23,68 гривны за доллар. Резкое изменение тренда длительного укрепления гривны на ее стремительное ослабление связано с нестандартным рабочей неделей, завершающий финансовый год, и со стартом рождественских каникул в Европе и США", - объясняет банкир Олег Куринной, пишет "Інтерфакс-Україна".

По его словам, на ослабление доллара в конце 2019-го повлиял рекордный дневной выкуп валюты Нацбанком в объеме $700 млн.

"Наличный рынок резко повысил котировки доллара и увеличил спрэд, что в сочетании с периодом возмещений НДС и финализацией участниками рынка годовых финансовых расчетов имело эффект пружины, которая разжалась. Доллар пошел вверх. Это подогревает также спекулятивная активность", - сказал Куринной.

Банкир Михаил Ребрик ослабление гривны называет ситуативным.

"Девальвация проходит на малых объемах, что в некоторой степени говорит о неустойчивом, а иногда о спекулятивном характере такого движения. Исходя из характера движения, характера сделок на межбанке, которыми обеспечен рост, и тот факт, что котировки на наличном рынке опережают межбанк, текущее ослабление гривны ситуативное", - сказал он.

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По его словам, гривна снова начнет укрепляться, если не будет негативной информационной подпитки. С началом "нового сезона" размещений ОВГЗ и возвращение на рынок нерезидентов большая вероятность восстановления ревальвационного тренда.

"Учитывая дефицит бюджета, Минфин, скорее всего, продолжит размещения ОВГЗ на аукционах и в следующем году, а значит, приток валюты от нерезидентов под покупку госбумаг останется одним из основных факторов, влияющих на укрепление гривны", - добавляет банкир Наталья Шишацкая.

Доллар впервые с начала декабря подорожал 27 декабря. На новогодние праздники Нацбанк установил курс 23,68 грн/долл. Обменники подняли курс почти на 2 грн. Продают валюту по 24,7-25 грн.