Каким будет курс доллара в феврале: прогноз экспертов

Доллар может вырасти до 27,5 грнФото: pixabay.com

Национальный банк Украины на 5 февраля установил курс доллара на уровне 24,85 грн. Этого же дня в феврале 2019-го американская валюта стоила 27,42 грн. Минимальный курс доллара был зафиксирован в конце декабря - 23,25 грн. Затем американская валюта начала дорожать.

Gazeta.ua спросила экспертов, каким будет курс доллара в феврале.

Андрей Новак, экономист

"То, что сейчас гривня снова начала девальвировать, имеет логическое объяснение. Последние 3 месяца национальная валюта укреплялась. Но то была не экономика, а валютные спекуляции. Цель – как можно дешевле купить валюту, чтобы после возобновления девальвации как можно дороже продать", - говорит Андрей Новак.

По мнению эксперта, доллар может еще больше подорожать. Можно ориентироваться на курс, который заложен в бюджете – 27,5 грн. И на цифру, которую правительство подавало в первом чтении - 28,2 грн.

"Примерно между этими двумя отметками доллар будет стоить к концу года. Облигации государственного займа до сих пор популярны среди иностранцев. Государство обещает по ним платить космические проценты, как для государственных ценных бумаг. Но последний выброс на долговой рынок Минфина был не в облигациях внутреннего займа, а в облигациях внешней отметки - в евро. 12 миллиардов долларов прислали заробитчане в страну. Это только по официальным переводам. А еще много денег передается автобусами, поездами в конвертах. Это очень помогает поддерживать баланс на валютном рынке. То, что мы имеем сейчас высокий курс - следствие неправильной курсовой политики и особенностей украинской экономики", - добавляет Новак.

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Александр Охрименко, экономист

"Подорожание доллара – сезонный фактор. Всегда в начале года у нас девальвация. Сейчас рост курса приостановился. Возможно в течение месяца будет в пределах 25,50 гривен, но не больше. Это и есть реальный курс. Летом скорее всего будет ревальвация, а потом снова рост", - говорит экономист.

Александр Охрименко, объясняет подорожание доллара тем, что бизнес в начале года не работает. Закупать товары и продавать валюту бизнесмены не спешат. Выжидают, чтобы увидеть общую ситуацию в государстве. Кроме того, в начале года нужно погашать проценты по внешним долгам.

"Облигаций государственного займа начали меньше размещать. За январь провели лишь 2 аукциона. В январе также самый маленький приток денег от заробитчан. Большинство приезжали на новогодние праздники домой, деньги потратили. Обычно средств от гастарбайтеров станет больше в марте, а на май выйдет на стабильный денежный поток", - добавил Охрименко.

Алексей Кущ, эксперт по вопросам экономики Института Growford

"Нельзя сказать, что курс доллара сильно начал расти. Зимой, обычно, доллар укрепляется, гривна-обесценивается. Рыночные факторы говорят, что гривна переоценена по отношению к доллару. И это происходит как за счет жесткой монетарной политики Нацбанка, которая была направлена на создание искусственного дефицита гривны на внутреннем рынке, так и за счет долговых операций Министерства финансов. Они способствовали привлечению капитала в Украину", - говорит Кущ.

По словам эксперта, сейчас экономически обоснованный курс 27-28 грн за доллар.

"Это та точка, до которой в ближайшее время гривна не дойдет. Потому что Нацбанк проводит политику искусственного сдерживания. Когда возникает ослабление гривны, то проводит интервенции и не дает гривне девальвировать. Это делает в интересах спекулянтов. Монетарная политика Нацбанка стала более мягкой, ослабилась, видим уменьшение учетной ставки до 11 %. Кроме того уменьшилась частота аукционов Минфина. Иностранцы стали меньше покупать краткосрочные облигации, появился запрос на долгосрочные. Они более выгодны", - говорит Алексей Кущ.

Поступления валюты в Украину не уменьшились.

"Показатель Нацбанка - 12 миллиардов долларов. Но это не только деньги заробитчан. Там намешано все: деньги трудовых мигрантов, зарплата наших программистов, которые работают на аутсорсе и схемные проекты, когда валюту заводят в Украину под фиктивные проекты. Реальных денег заробитчан 7-8 миллиардов", - добавил Куст.

Украина заняла 50-е место в рейтинге BigMac. Рейтинг отражает, насколько низкие или высокие цены в стране относительно цен в США. В январе 2020 года в Украине один бигмак стоил 57 грн при $5,67 в США. Согласно этому, обменный курс, уравнивающий цены в Украине и США, составляет 10,05 грн за доллар. Фактический обменный курс – 23,99 грн/$. Согласно рейтингу, украинская гривна недооценена на 58,1%.