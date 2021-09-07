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Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста

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Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста
Ближе к зиме сезонно подорожают овощи и фрукты. Фото: Gazeta.ua

Подсолнечное масло в Украине в ближайшее время может подешеветь, рассказал Gazeta.ua экономист Алексей Кущ.

"Картофель наоборот будет дорожать, потому что возникнет дефицит вследствие неурожая. Из-за увеличения цен на мировых рынках, будет дорожать и сахар. Стоимость яиц вырастет из-за увеличения стоимости комбикормов и энергоресурсов. На молочные продукты цены будут расти и дальше", - говорит экономист.

По его словам, в Украине уменьшается доля внутреннего производства.

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"Мы переходим на импорт. А импортные поставки будут дорожать, если гривна будет девальвировать и плюс мировые цены растут. Ближе к зиме сезонно подорожают овощи и фрукты", - добавил Алексей Кущ.

В Украине можно снизить стоимость продуктов за счет перенастройки фискальных стимулов, считает эксперт.

"Можно стимулировать внутреннюю переработку и снижать стоимость социальных товаров. Например, перестать возмещать НДС экспортерам сырья. Даже облагать это сырье экспортными пошлинами и стимулировать внутреннюю переработку за счет снижения НДС на продажу социальных товаров. Это дало бы снижение цен на 10-15%", - подытожил Кущ.

Урожай картофеля в Украине испортился из-за ливней, которые прошли в июле. Местами картофель начала гнить прямо на полях. Поэтому фермеры снижают цены. Эксперты отмечают, что качество картофеля резко ухудшилась. Особенно пострадали производители южных областей, в частности Херсонской.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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