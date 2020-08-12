Какие опции появились в обновленном Едином реестре юрлиц

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 207
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 396
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1269
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 792
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2304
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1404
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18828
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3744
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6957
Фото
Все фото
4
0
6
7
8
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1395
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 792
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1692
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 738
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2304
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
11 августа 2020
1 Просмотров: 648
Робота для атошників
– Мы атошников на работу не берем. С вами много хлопот. Не сегодня-завтра захотите назад вернуться, – каже Тамара, адміністратор ...
среда, 12 августа 2020 14:01

Какие опции появились в обновленном Едином реестре юрлиц

  Комментировать
Какие опции появились в обновленном Едином реестре юрлиц
Реестр возобновил работу 11 августа. Фото: pixabay.com

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований возобновил свою работу. 11 августа он заработал с обновленным программным обеспечением.

По данным Минюста, в реестре появились новые опции:

- отпала необходимость установки отдельных приложений на персональный компьютер;

- бесплатный поиск информации по данным подразделения юрлица;

- внесение изменений информации о юрлице в один этап;

- учет семейных фермерских хозяйств и дополнительные характеристики таких хозяйств;

- автоматическая актуализация данных;

- отдельный блок для внесения информации о конечных бенефициарных владельцах;

- возможность вносить сведения касательно заявлений о получении копий документов из регистрационного дела;

- создание новых печатных форм документов;

- PDF-формат для сканирования документов;

- ликвидация ФЛП в один этап;

- внесение и снятие запретов на проведение регистрационных действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За украинцами хотят закрепить официальную электронную почту

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований временно прекратил работу с 7 августа. Программное обеспечение должны были обновлять до 16 августа, но завершили этот процесс на 5 дней раньше.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие опции появились в обновленном Едином реестре юрлиц». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Утонула российская подводная лодка

Зафиксировали самую высокую температуру в истории Украины

Авиакатастрофа в Японии: десятки людей оставались живы после падения самолета

Слоны нашли необычное применение ногам

Украинские военные взяли под контроль окраины Иловайска

Самое читаемое
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков
Второе обращение Тихановской записывали в ЦИК под диктовку силовиков Просмотров: 51240
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко
В Европе заговорили о санкциях против режима Лукашенко Просмотров: 30071
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий 38 Просмотров: 12150
Обстрел журналистов и первые &quot;коктейли Молотова&quot;: как прошла ночь в Минске
Обстрел журналистов и первые "коктейли Молотова": как прошла ночь в Минске
24
 Просмотров: 10296
Гибель семьи в ДТП: момент смертельного столкновения попал на камеру
Гибель семьи в ДТП: момент смертельного столкновения попал на камеру
5
 Просмотров: 8415
Экономика
Дело оффшорных компаний Суркисов: Приватбанк требует отвода судьи Вовка
Дело оффшорных компаний Суркисов: Приватбанк требует отвода судьи Вовка Просмотров: 135
Украинцам трудно различать новые монеты: ответ НБУ
Украинцам трудно различать новые монеты: ответ НБУ Просмотров: 531
Сколько потеряла белорусская экономика из-за отключения страны от интернета
Сколько потеряла белорусская экономика из-за отключения страны от интернета Просмотров: 369
Кредиты стали дешевле: НБУ назвал новые процентные ставки
Кредиты стали дешевле: НБУ назвал новые процентные ставки Просмотров: 144
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
38
В Беларуси началась масштабная забастовка предприятий
6
Кондратюк назвал Порошенко лучшим президентом за все годы
4
"Расцениваю как угрозу от власти" - Богдан прокомментировал поджог авто
3
Сенцова разгневал приговор Кольченко: "Экс-региональная шваль проталкивает реванш"
2
Футболиста удивил русский язык в Украине
Голосов: 25060
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua