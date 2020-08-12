Какие опции появились в обновленном Едином реестре юрлиц

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований возобновил свою работу. 11 августа он заработал с обновленным программным обеспечением.
По данным Минюста, в реестре появились новые опции:
- отпала необходимость установки отдельных приложений на персональный компьютер;
- бесплатный поиск информации по данным подразделения юрлица;
- внесение изменений информации о юрлице в один этап;
- учет семейных фермерских хозяйств и дополнительные характеристики таких хозяйств;
- автоматическая актуализация данных;
- отдельный блок для внесения информации о конечных бенефициарных владельцах;
- возможность вносить сведения касательно заявлений о получении копий документов из регистрационного дела;
- создание новых печатных форм документов;
- PDF-формат для сканирования документов;
- ликвидация ФЛП в один этап;
- внесение и снятие запретов на проведение регистрационных действий.
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Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований временно прекратил работу с 7 августа. Программное обеспечение должны были обновлять до 16 августа, но завершили этот процесс на 5 дней раньше.
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