Какие опции появились в обновленном Едином реестре юрлиц

Реестр возобновил работу 11 августа. Фото: pixabay.com

Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований возобновил свою работу. 11 августа он заработал с обновленным программным обеспечением.

По данным Минюста, в реестре появились новые опции:

- отпала необходимость установки отдельных приложений на персональный компьютер;

- бесплатный поиск информации по данным подразделения юрлица;

- внесение изменений информации о юрлице в один этап;

- учет семейных фермерских хозяйств и дополнительные характеристики таких хозяйств;

- автоматическая актуализация данных;

- отдельный блок для внесения информации о конечных бенефициарных владельцах;

- возможность вносить сведения касательно заявлений о получении копий документов из регистрационного дела;

- создание новых печатных форм документов;

- PDF-формат для сканирования документов;

- ликвидация ФЛП в один этап;

- внесение и снятие запретов на проведение регистрационных действий.

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Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований временно прекратил работу с 7 августа. Программное обеспечение должны были обновлять до 16 августа, но завершили этот процесс на 5 дней раньше.