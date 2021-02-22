Как защититься от мошеннических схем с банкоматами

Мошенники устанавливают в банкоматы устройства, которые считывают данных карты, чтобы сделать ее дубликат.
Также пристраивают камеру, чтобы подсмотреть пин-код карты, пишет Оbozrevatel.
В ассоциации межбанковских платежных систем "ЕМА" называют несколько методов защиты от такого вида мошенничества:
- прикрывать клавиатуру банкомата во время ввода пин-кода;
- сравнить банкомат с его экранной заставкой. Между ними не должно быть различий;
- регулярно менять пин-код;
- установить лимит на снятие наличных.
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В Украине появился новый вид мошенничества. Аферисты выдают себя за ремонтников. Забирают технику якобы в сервис, а потом исчезают с гаджетами.
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