Как зарегистрировать ООО онлайн: объяснение Минюста

Рассмотрение документов осуществляют в течение 24 часов после поступления. Фото: pixabay.com

Общество с ограниченной ответственностью можно зарегистрировать онлайн, при этом сформировав необходимую редакцию модельного устава.

Одновременно можно подать заявление на применение упрощенной системы налогообложения и регистрации плательщиком налога на добавленную стоимость. Действующие ООО, работающие на основании собственной редакции учредительных документов, имеющих возможность дистанционно перейти на модельный устав.

Для этого необходимо:

- авторизоваться в персональном кабинете "Онлайн-дома юстиции": https://online.minjust.gov.ua;

- сформировать заявление;

- выбрать необходимые опции модельного устава и наложить электронные подписи учредителя или заявителей.

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После этого указанные документы становятся доступными государственному регистратору для принятия соответствующего решения. Рассмотрение документов осуществляют в течение 24 часов после поступления, кроме выходных и праздничных дней.

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