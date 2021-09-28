Как за три года изменилась стоимость квартир на вторичном рынке - исследование

За три года 1-комнатные квартиры в долларовом эквиваленте подорожали на 14,8%. Фото: pixabay.com

С 2018 по 2020 годы средняя стоимость квартир на вторичном рынке выросла на 11,9% до $856,1 за м.кв.

За три года 1-комнатные квартиры в долларовом эквиваленте подорожали на 14,8%, 2-комнатные - 10,8%, 3-комнатные - 11,4%, 4-комнатные - 10,5%.

В большинстве регионов Украины, кроме Луганской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областей, больше всего подорожали 1-комнатные квартиры, говорится в исследовании ГИС "Увекон ".

"Малогабаритное жилье является наиболее привлекательным сегментом для покупателей жилья. При этом в некоторых регионах страны, а именно в Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Харьковской областях, популярность 1-комнатных квартир ярко выражена не на вторичном, а на первичном рынке в областных центрах и их окрестностях. Популярность 1-комнатных квартир на первичном рынке в этих областных центрах составляет 60% от всего количества жилья такого типа, а на вторичном - около 40%", - рассказал Владимир Шалаев, генеральный директор группы компаний "Увекон".

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По его прогнозам, по итогам 2021 года стоимость жилья на вторичном рынке Украины вырастет на 10-15% в долларовом эквиваленте.

"Таким образом, начиная с 2018 года, стоимость квартир в зависимости от региона, увеличится на 22-27%", - подытожил Владимир Шалаев.

Земельные участки под застройку около Киева подорожали в среднем на 15-18%. Основная причина — повышенный спрос. Украинцы чаще всего ищут участки 10-15 соток на расстоянии до 20 км от Киева. Наибольший спрос на землю вблизи озер, рек или леса, с подведенными инженерными коммуникациями. Количество сделок с земельными участками во II кв. 2021-го по сравнению с I кв. выросла более чем на 20%, по данным Министерства юстиции. Прогнозируют, что спрос в дальнейшем будет расти в пределах 3-5% ежемесячно.