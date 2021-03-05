Как в правительстве планируют изменить тарифы на электроэнергию - СМИ

Тариф на ток пересмотрят в этом году, но не в апреле. Фото: unsplash

В Кабмине рассматривают несколько вариантов пересчета тарифов на электроэнергию.

Они коснутся только тех, кто потребляет более 300 или 500 кВт-ч, пишет "Обозреватель".

В правительстве отмечают, что среди рассматриваемых вариантов изменения тарифов пока остановились на следующем:

- тариф на ток пересмотрят в этом году, но не в апреле;

- повышения цен будет касаться только тех, кто тратит много электроэнергии;

Тариф для последних определят летом. Вероятно, речь о более чем 2,5 грн за кВт-час.

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"Сложно объяснить людям, у которых действительно нет денег, почему они не могут продолжать платить 1,68 грн. Этот тариф не пересматривали с 2017 года. Реальная стоимость электроэнергии уже минимум на 30 процентов выше. И это при условии, что все будут платить одинаковую стоимость", - говорят в правительстве.

Украина возобновила экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза. Экспорт в Польшу составлял 210 МВт, экспорт в Венгрию - 486 МВт, а в Румынию - 93 МВт.