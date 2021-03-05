Как в правительстве планируют изменить тарифы на электроэнергию - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 864
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1431
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 432
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3195
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 729
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1297
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1512
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5859
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 2052
Фото
Все фото
5
8
5
7
6
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
Украинка шокировала ценами на аренду жилья в Бразилии
В Украине начнут собирать американские вертолеты &quot;Ирокез&quot;
В Украине начнут собирать американские вертолеты "Ирокез"
&quot;Для нас сутки длится 30 часов &quot; - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
"Для нас сутки длится 30 часов " - украинка об особенностях работы дальнобойщицей
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Привезла с собой 3,5 тыс. евро - украинка о работе в Германии
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Видео
Все видео
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Интервью
1/5
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 270
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1017
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 639
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 369
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1935
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
1 Просмотров: 180
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
пятница, 05 марта 2021 10:20

Как в правительстве планируют изменить тарифы на электроэнергию - СМИ

  Комментировать
Как в правительстве планируют изменить тарифы на электроэнергию - СМИ
Тариф на ток пересмотрят в этом году, но не в апреле. Фото: unsplash

В Кабмине рассматривают несколько вариантов пересчета тарифов на электроэнергию.

Они коснутся только тех, кто потребляет более 300 или 500 кВт-ч, пишет "Обозреватель".

В правительстве отмечают, что среди рассматриваемых вариантов изменения тарифов пока остановились на следующем:

- тариф на ток пересмотрят в этом году, но не в апреле;

- повышения цен будет касаться только тех, кто тратит много электроэнергии;

Тариф для последних определят летом. Вероятно, речь о более чем 2,5 грн за кВт-час.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, по какому тарифу украинцы заплатят за свет в апреле

"Сложно объяснить людям, у которых действительно нет денег, почему они не могут продолжать платить 1,68 грн. Этот тариф не пересматривали с 2017 года. Реальная стоимость электроэнергии уже минимум на 30 процентов выше. И это при условии, что все будут платить одинаковую стоимость", - говорят в правительстве.

Украина возобновила экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза. Экспорт в Польшу составлял 210 МВт, экспорт в Венгрию - 486 МВт, а в Румынию - 93 МВт.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как в правительстве планируют изменить тарифы на электроэнергию - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

В Петербурге сформировали украинскую фракцию в думе

Ученый создал шаровые молнии в лаборатории

Изобрели новое устройство для скрепления листов

Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире

Умер диктатор, виновный в смерти до 20 млн собственных граждан

В России убили польских офицеров

Наталью Забилу любили миллионы детей

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

Адвокат загадочно исчез во время командировки

Самое читаемое
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 10341
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 9513
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
6
 Просмотров: 8208
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 6345
Как судят преподавательницу, которая убила мужа и стреляла в дочь
Как судят преподавательницу, которая убила мужа и стреляла в дочь
7
 Просмотров: 5517
Экономика
Между Джибути и Мавританией: Украина поднялась в рейтинг экономических свобод
Между Джибути и Мавританией: Украина поднялась в рейтинг экономических свобод Просмотров: 9
Цены на золото упали до 8-месячного минимума
Цены на золото упали до 8-месячного минимума Просмотров: 45
Если на сайте облгаза сбой: как еще передать показания счетчика
Если на сайте облгаза сбой: как еще передать показания счетчика Просмотров: 270
Доллар и евро падают третий день подряд
Доллар и евро падают третий день подряд Просмотров: 351
Стало известно, когда МВФ вернется в Украину
Стало известно, когда МВФ вернется в Украину Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
5
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
3
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
3
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
Голосов: 26256
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть