Как в авиакомпании: "Укрзализныця" введет систему скидок при заблаговременной покупке билетов

"Укрзализныця" введет систему скидок на билеты. Фото: Корреспондент

Во время покупки билетов на поезд заранее их цена будет намного ниже, чем при приобретении непосредственно перед поездкой.

Такую систему сейчас разрабатывает "Укрзализныця". Она коснется поездов "Интерсити" и "Интерсити+", а также поездов дальнего следования: плацкарт, купе и люкс, сообщил член правления "Укрзализныци" Марчин Целеевский в интервью "БизнесЦензору".

"В "УЗ" одна почти постоянная цена на билет во все дни. Эта цена и ценообразование не учитывает потребности огромного пласта людей. И это не правильно. Это сложно объяснить, но таким подходом мы как бы уравниваем всех людей в плане дохода, забывая о том, что для некоторых людей наша цена слишком высока, а некоторые могут платить больше", - сказал Целеевский.

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Прогнозируют, что финансовые потери от пассажирских перевозок в 2020 году могут достичь 14,3 млрд грн. Пока перекрывают убытки доходами от грузовых перевозок.