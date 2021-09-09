Как предприниматели готовятся к новому локдауну - опрос

93% онлайн-бизнесов отмечают, что их ежемесячный доход с учетом всех расходов и налогов не превышает 20 тыс. грн. Фото: pixabay.com

42% предпринимателей, торгующих онлайн, не готовы к новому локдауну.

29% опрошенных заявили, что не почувствовали влияния пандемии. 22% заказывают продукцию в Украине и утверждают, что скорость доставки не изменилась. Длительным ожидание товаров в пределах страны стало лишь для каждого десятого владельца бизнеса. 16% предпринимателей, которые заказывают товары из-за границы, отметили, что доставка стала длиннее. А для 3% - вообще невозможной, по данным OLX. Опросили более 2 тыс. предпринимателей.

Бизнес готовится к очередному локдауну. Основные направления: активное ведение онлайн-магазина, увеличение запасов товара, инвестиции в рекламу.

Самые популярные категории для ведения бизнеса - продажа одежды и обуви, аренда и продажа недвижимости, автозапчасти, детские товары.

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93% онлайн-бизнесов отмечают, что их ежемесячный доход с учетом всех расходов и налогов не превышает 20 тыс. грн. 5% получают от 20 до 50 тыс. грн, другие - более 50 тыс. грн. В среднем предприниматели имеют 17 успешных сделок в месяц.

Для 42% предпринимателей развитие и поддержание репутации - важная часть бизнеса. Каждый третий считает, что положительный имидж важнее прибыли и продаж. Не интересуются вопросом репутации лишь 6% владельцев бизнеса.

8 из 10 владельцев бизнеса постоянно следят за обращениями клиентов и оперативно отвечают.

Вырастет размер единого социального взноса для физических лиц-предпринимателей. Он привязан к минимальной зарплате. Единый социальный взнос составляет 22% от минимальной зарплаты. Если до 2024 года ее увеличат до 7665 тыс. грн, этот платеж составит 1686 грн в месяц. Сейчас минимальная зарплата в Украине 6 тыс. грн. Единый соцвзнос составляет 1320 грн.