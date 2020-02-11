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среда, 12 февраля 2020 12:30

Как получить квартиру от государства: все о льготных программах

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Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству в прошлом году обеспечил квартирами 1647 семей. Это в 2,2 раза больше показателя 2018 года, сообщил председатель правления фонда Сергей Комнатный.

В частности, 989 семей получили квартиры по программе "Доступное жилье". 460 - льготное кредитование молодежи, медиков и педагогов. Еще 198 - по льготным кредитам для участников АТО и переселенцев.

В 2018 году жилье при содействии фонда получила 751 семья, в 2017 году - 568, в 2016-м - 300 семей.

 

Что такое государственная программа "Доступное жилье"?

Предполагает такие условия: семья платит 70% стоимости квартиры, государство - 30. Для участников АТО и переселенцев - 50 на 50. Чтобы претендовать на участие в программе, нужно состоять на квартирном учете, не иметь собственного жилья. Если оно есть, то площадь не должна превышать 13,65 "квадратов" на человека. Зарегистрироваться можно непосредственно в фонде, но тогда должны присутствовать все совершеннолетние члены семьи. Предоставить паспорта, идентификационные коды, свидетельства о рождении детей. Также можно зарегистрироваться через интернет.

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"Человек подает заявку и становится в очередь. Должен собрать на счете средства в размере 70 процентов стоимости жилья. Если это переселенец или участник АТО, то половину стоимости. Государство гасит вторую часть кредита, и жилье переходит в собственность семьи", - говорит Людмила Гаврилюк, специалист отдела кредитования Фонда молодежного строительства.

 

Татьяна Кононова из Донецка приобрела квартиру по программе "Доступное жилье".

"Сразу после переезда из Донецка в Киев собрала документы, встала в очередь. Наша семья была 523-й. Квартиру получили в прошлом году, в декабре. Ждали более 2 лет. Это жилье в новостройке. Нам повезло, потому что продали квартиру в Донецке и имели часть средств. Половину стоимости оплатило государство. Смогли претендовать на двухкомнатную квартиру площадью 50 "квадратов". Там сейчас голые стены, нужно ставить ванну, унитаз. Хотим поскорее перебраться, чтобы не платить за аренду", - говорит Татьяна.

Какие еще программы льготного кредитования жилья финансирует государство?

Действует комплексная региональная программа. Она финансирует покупку жилья для четырех категорий:

1) одинокие молодые граждане и молодые семьи в возрасте до 35 лет,

2) участники АТО,

3) научно-педагогические и педагогические работники,

4) госслужащие, работники бюджетной сферы.

Для последних трех категорий нет ограничений по возрасту. По этой программе кредит на жилье предоставляется под 7% годовых. Если есть один ребенок - 3% годовых. Если двое и больше - кредит беспроцентный.

"Большой плюс этой программы, что нет ограничения по возрасту. Но здесь действует ограничение по максимальному размеру кредита. Сейчас это 500 тыс. грн для областного центра и 400 тыс. - для райцентров и других населенных пунктов. Все зависит от финансирования. Потому что это средства из областных бюджетов, а не государственного", - отмечает Людмила Гаврилюк из Фонда молодежного строительства.

Для госслужащих льгота идет не на детей, а на стаж. Он должен быть не менее 5 лет. Если до 10 лет стажа, то можно получить кредит под 7% годовых , от 10 до 20 – 3%. Более 20 лет – беспроцентный.

Третья программа - "Кредит из уставного капитала фонда".

По ней действует ограничение — могут участвовать граждане в возрасте до 35 лет включительно. Проценты по кредиту зависят от учетной ставки Нацбанка. На сегодня это 11% годовых. Также по этой программе должна быть высокая платежеспособность.

"Здесь самая маленькая очередь. В первую очередь право имеют участники АТО, переселенцы, инвалиды. Жилье на вторичном рынке не должно быть старше 45 лет. На первичном разрешено покупать только у тех застройщиков, с которыми фонд подписал контракт о сотрудничестве", - добавляет Гаврилюк.

 

Эффективны ли государственные программы кредитования жилья?

В прошлом году на программы доступного жилья в Украине потратили 1,5 млрд грн. Из них: 538,3 млн грн - средства госбюджета, 252,2 млн - местных бюджетов, 67,4 млн - деньги Фонда содействия молодежному жилищному строительству, 589,2 млн - средства граждан.

Вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал считает, что основная проблема государственных программ — недостаточное финансирование.

"В Украине программ кредитования жилья достаточно. Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству хоть что-то пытается делать. Но до уровня 2007-2008 годов еще далеко. Программы финансируются на уровне 0,1 процента от потребности. Если бы денег выделяли хотя бы столько, как на обслуживание Верховной Рады и Кабмина, то было бы нормально", - говорит Анатолий Топал.

По мнению эксперта, ко льготным категориям надо добавить одаренную молодежь.

"То есть людей, которые приносят пользу государству. В частности, молодых ученых. Это мотивировало бы их не выезжать за границу. Требования к кандидатам тоже слишком высокие и придирчивые", - говорит он.

"Прежде чем взять кредит, надо собрать очень много бумаг. Для многих это проблематично. По требованию НБУ, банк должен проанализировать, как изменится заработная плата человека на весь период кредитования. А это сделать очень сложно. Люди часто работают полулегально. На этапе проверки возникает масса нюансов. Иногда проще отказаться от кредита, чем взять. Те программы, которые действуют сейчас, неэффективны. Украинцы ежегодно нуждаются более чем в миллионе квартир", - добавляет экономист Александр Охрименко.

В октябре 2018 года Кабмин утвердил новые правила для программы "Доступное жилье": предусмотрели возможность самостоятельного выбора квартиры семьей

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