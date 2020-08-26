Как отреагируют цены на рост минималки: ответ министра

С 1 сентября минимальная зарплата вырастет до 5 тыс. грн. Фото: pixabay.com

Цены критически не отреагируют на повышение минимальной зарплаты украинцев до 5 тыс. грн, сказал министр финансов Сергей Марченко.

Инфляция может ускориться на 0,5%, пишет "Еспресо".

"Влияние на экономику будет положительным, с точки зрения потребительского спроса и влияния на ВВП, экономическую динамику. Влияние на инфляцию - минимальным. Во-первых, потому что у нас сейчас фактически дефляция - 1,4 процента", - говорит Марченко.

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Добавил, что возрастут поступления в бюджет.

"По нашим расчетам, на 500 миллионов гривен. Также будет рост социальных взносов, что позволит уменьшить дефицит Пенсионного фонда. Кроме того, надо увеличить соотношение между минимальной и средней заработной платой. Сейчас оно составляет 43 процента. Хотим увеличить до 50", - добавил Марченко.

25 августа Верховная Рада приняла законопроект о повышении минимальной заработной платы до 5 тыс. грн. Выплаты возрастут с 1 сентября 2020 года.