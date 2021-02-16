Как отличить фальшивые деньги от настоящих

Как правило, качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих. Фото: pixabay

Поддельные банкноты можно отличить от настоящих по цвету, отсутствию водяных знаков, защитных лент и рельефных изображений.

Чаще всего подделывают банкноты номиналом 500 грн образца 2006 года и 100 грн образца 2005 года. Их количество составляет около 65% и 15% от общего количества изъятых подделок соответственно, сообщила исполнительная директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова для "Обозреватель".

"Как правило, качество поддельных банкнот значительно хуже, чем настоящих. Но иногда распознать фальшивку бывает достаточно сложно. Поддельные банкноты обычно отличаются по цвету от оригинала, также там отсутствуют водяные знаки, оптико-переменные краски, защитные ленты и рельефные изображения. Также стоит обратить внимание на то, что настоящая купюра рельефная. Краска наносится на нее выпуклым слоем, легко определяется на ощупь", - говорит Елена Коробкова.

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Чтобы уменьшить риск получить фальшивку, она советует:

- изучить раздел сайта НБУ, посвященный наличным гривнам и элементам защиты от подделок;

- переходить на безналичный расчет;

- если получили от кого-то фальшивку, обратиться в полицию.

В Донецкой области задержали группу лиц, которая изготавливала и продавала фальшивые паспорта ЕС желающим работать за рубежом.