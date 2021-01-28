Как не переплатить за газ

В феврале и марте стоимость газа для населения будет не выше, чем 6,99 грн за кубометр. Фото: unsplash

Если вовремя подать показания счетчика, можно получить платежку за газ с более высокими тарифами.

Облгаз, которому нужно передать показания счетчика, может рассчитать потребленный объем газа на уровне планового месячного объема, сообщают в информационно-консультационном центре "ГазПравда".

В феврале и марте стоимость газа для населения будет не выше, чем 6,99 грн за кубометр. Украинцев предупреждают, если не передать показания счетчика вовремя, они рискуют заплатить за январской цене. То есть 9,9 грн, а не 6,99 грн за 1 м куб.

Чтобы избежать таких переплат, украинцам рекомендуют:

- вовремя подать показания счетчика за январь - с 1 по 5 февраля;

- зафиксировать показатели счетчика на фото и видео для вашего облгазов.

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Передать показания счетчика можно следующим образом:

- через личный кабинет на сайте Оператора ГРМ;

- по телефону;

- указав показания в оплаченном счете - квитанции абонентской книжки;

- на электронный адрес.

В феврале украинцам придут платежки с учетом подорожания. Квитанции со сниженным ценам граждане получат только в марте.