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вторник, 12 мая 2020 17:02

Как изменятся цены на АЗС в мае

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Как изменятся цены на АЗС в мае
На фоне ослабления карантина должен вырасти спрос на бензины. Фото: pixabay.com

В мае банзин продолжит дешеветь. Для этого есть все предпосылки, рассказал Gazeta.ua директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"В апреле были благоприятными закупочные цены горючего. Поэтому в течение мая на заправках бензин может подешеветь минимум на 10%", - говорит он.

Добавляет, что на фоне ослабления карантина должен вырасти спрос на бензины. Поэтому темпы падения цен могут ускориться.

"Условно говоря, сегодня заправки продают 1 тысячу литров горючего, но вынуждены платить работникам зарплату, которая была и при больших продажах. Когда начнут сбывать по 10 тысяч литров, то зарабатывать смогут больше, а расходы на реализацию каждого литра упадут в 10 раз. Это даст новый стимул конкурентной борьбе. Цены начнут опускаться быстрее", - объясняет Куюн.

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По его словам, ситуация на рынке сжиженного газа другая.

"Есть много нелегальных заправочных станций. Кроме того, рынок автогаза работает буквально "с колес" - горючее негде хранить в больших объемах. Так, ценам на дизтопливо и бензин нужно 3 недели, чтобы отреагировать на изменение конъюнктуры рынка. Автогазу достаточно недели", - объясняет эксперт.

Автогаз начал дорожать в пятницу, 8 мая. После выходных цена продолжила расти. До этого преимущественно топливо дешевело. Что будет дальше прогнозировать трудно, говорит Куюн.

На 12 мая бензин марки А-95 в среднем по Украине автозаправки продают по 21,86 грн/л. Дизтопливо стоит 21,31 грн/л. Автомобильный газ - 8,24 грн/л.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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