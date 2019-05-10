Как изменилась стоимость молочных продуктов за 4 года

Подорожание молочных продуктов опережало уровень инфляции в стране. Фото: Радіо ТРЕК

В течение последних 4 лет молочные продукты постоянно дорожали. Больше всего цены выросли с 2015-го по 2016 год.

"В 2015-2016-х лидером подорожания стало сливочное масло - добавило 41%. Цена выросла с 14,7 до 20,8 гривен за 200 грамм. В 2017-м масло уже стоило 30,7 гривен. 2018-го - 36 гривен. Сейчас за упаковку 200 грамм просят 40,1 гривен", - написал в Facebook Алексей Дорошенко, директор Ассоциации поставщиков торговых сетей.

Молоко в 2015-м стоило 9,2 грн/л. Сейчас - 24,1 грн/л. Сметана подорожала с 23,8 грн/кг в 2015 году до 57,9 грн/кг в 2019 году.

"Творог больше всего - на 29% подорожал с 2015-го по 2016 год - с 54,5 до 70,2 гривен за килограмм. Последующие годы цена росла в среднем на 10%. Сейчас килограмм стоит 99,7 гривен", - добавляет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зелень, грибы и чеснок: как изменилась стоимость продуктов за год

По его словам, подорожание молочных продуктов опережало уровень инфляции в стране.

"Вместе с тем с каждым годом молочная корзинв дорожает все меньшими темпами. Это связано с тем, что у населения падает покупательная способность, а стоимость молочки в Украине вышла на европейский уровень. Если точнее, то стоимость большинства этих продуктов в Украине выше стран Восточной Европы, иногда вдвое, как молоко", - объясняет Алексей Дорошенко.

В апреле социальные продукты подорожали на 87%. Больше всего прибавили овощи борщового набора. Стабильно дорожает хлеб. Молочные продукты выросли в цене от 0,4% до 0,6%. Вся бакалея, кроме риса, подорожала от 0,1% до 4,6%. Рис подешевел на 0,5%. Также упали в цене куриные яйца - на 5,2%. Яблоки - на 0,8%, говядина - на 0,3%.