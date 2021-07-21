Как и где можно выгодно взять микрозайм

До зарплаты еще неделя, а деньги давно закончились? От таких неприятных сюрпризов застрахует резерв на черный день, но есть он не всегда. Если срочно потребовались деньги, а финансовая подушка отсутствует, берите кредит онлайн. Лояльные условия, максимальную скорость обслуживания гарантируют МФО. Об их услугах мы поговорим далее.
Выбирайте кредитора
Первое, что нужно будет сделать для оформления микрозайма, это выбрать кредитора. Банки – старый добрый вариант, но доступен он с ограничениями. Если в прошлом были серьезные просрочки, банк, скорее всего, просто не даст ссуду. Зато кредит онлайн в МФО можно получить с 90% вероятностью. Микрофинансовые компании предъявляют лояльные требования к заемщикам, не требуют предоставлять справку с места работы, сотрудничают даже с клиентами из черного списка.
Микрокредит – отличное решение вопроса, если:
• деньги нужны срочно;
• вы запрашиваете небольшую сумму;
• кредит потребовался ночью, в выходной;
• банки отказывают.
Основная часть ссуд переводится в запрошенной сумме на карту. Это быстро, выгодно и удобно. Условия сотрудничества обычно максимально прозрачные.
Обязательно наведите справку на компанию, в которой планируете брать кредит, внимательно изучите договор. Почитайте отзывы в сети в открытом доступе – это действительно ценный и достоверный источник информации. Убедитесь, что нужная вам компания числится в госреестре МФО.
Что учитывать
Займ на карту можно взять в любой специализированной компании, но условия могут быть очень разными – изучите все и выберите оптимальные для себя. Некоторые МФО первые ссуды вообще выдают под 0%. Это означает, что вы будете пользоваться займом бесплатно, а в конце периода договора вернете только то, что занимали.
Внимательно изучите индивидуальные условия договора кредитования. В них иногда указываются сведения о дополнительных услугах, которые определяют финальную сумму к возврату. Проверьте полную стоимость займа – она должна быть прозрачной и указываться сразу же.
В целом услуги микрокредитования достаточно выгодные, главное вовремя возвращать сумму долга с процентами. Чтобы не переплачивать лишнего, ищите акции, вводите промокоды при оформлении услуги, возвращайте долг до окончания сроков действия договора. Если говорить о пролонгации, то она может быть платной или бесплатной. Это удобная, но довольно дорогая услуга (зато число продлений не ограничено).
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