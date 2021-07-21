Как и где можно выгодно взять микрозайм

До зарплаты еще неделя, а деньги давно закончились? От таких неприятных сюрпризов застрахует резерв на черный день, но есть он не всегда. Если срочно потребовались деньги, а финансовая подушка отсутствует, берите кредит онлайн. Лояльные условия, максимальную скорость обслуживания гарантируют МФО. Об их услугах мы поговорим далее.

Микрокредит – отличное решение вопроса, если срочно нужны деньги

Выбирайте кредитора

Первое, что нужно будет сделать для оформления микрозайма, это выбрать кредитора. Банки – старый добрый вариант, но доступен он с ограничениями. Если в прошлом были серьезные просрочки, банк, скорее всего, просто не даст ссуду. Зато кредит онлайн в МФО можно получить с 90% вероятностью. Микрофинансовые компании предъявляют лояльные требования к заемщикам, не требуют предоставлять справку с места работы, сотрудничают даже с клиентами из черного списка.

Микрокредит – отличное решение вопроса, если:

• деньги нужны срочно;

• вы запрашиваете небольшую сумму;

• кредит потребовался ночью, в выходной;

• банки отказывают.

Основная часть ссуд переводится в запрошенной сумме на карту. Это быстро, выгодно и удобно. Условия сотрудничества обычно максимально прозрачные.

Обязательно наведите справку на компанию, в которой планируете брать кредит, внимательно изучите договор. Почитайте отзывы в сети в открытом доступе – это действительно ценный и достоверный источник информации. Убедитесь, что нужная вам компания числится в госреестре МФО.

Что учитывать

Займ на карту можно взять в любой специализированной компании, но условия могут быть очень разными – изучите все и выберите оптимальные для себя. Некоторые МФО первые ссуды вообще выдают под 0%. Это означает, что вы будете пользоваться займом бесплатно, а в конце периода договора вернете только то, что занимали.

Внимательно изучите индивидуальные условия договора кредитования. В них иногда указываются сведения о дополнительных услугах, которые определяют финальную сумму к возврату. Проверьте полную стоимость займа – она должна быть прозрачной и указываться сразу же.

В целом услуги микрокредитования достаточно выгодные, главное вовремя возвращать сумму долга с процентами. Чтобы не переплачивать лишнего, ищите акции, вводите промокоды при оформлении услуги, возвращайте долг до окончания сроков действия договора. Если говорить о пролонгации, то она может быть платной или бесплатной. Это удобная, но довольно дорогая услуга (зато число продлений не ограничено).