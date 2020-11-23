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понедельник, 23 ноября 2020 16:57

Качество дорог: какое место занимает Украина в международном рейтинге

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Качество дорог: какое место занимает Украина в международном рейтинге
В целом в рейтинге Индекса процветания пока Украина занимает 92 позицию. Фото: unsplash

Укравтодор заявляет, что 2020 года Украина поднялась на 20 позиций по качеству дорог.

В этом году в рейтинге Индекса процветания она заняла 126 место, сообщают в пресс-службе ведомства.

По их словам, это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры.

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Рост по этому критерию позволил усилить позиции по более общим показателям:

- в рейтинге "Транспорт" поднялись на 12 позиций, заняв 73 место;

- в рейтинге "Доступ к рынку и инфраструктура" поднялись на 10 позиций, заняв 77 место.

В целом в рейтинге Индекса процветания пока Украина занимает 92 позицию, поднявшись на 4 позиции по сравнению с 2019 годом и на 19 позиций по сравнению с 2018.

The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания) - это интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни. Его ежегодно заключает образовательный аналитический центр Legatum Institute.

Укравтодор в Днепропетровской потратил на закупку автомобилей Toyota премиум-класса 3,5 млн грн.

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