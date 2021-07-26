Кабмин попросили запретить экспорт металлолома до конца 2023 года

ФРУ: "Экспорт металлолома необходимо запретить до конца 2023 года". Фото: twitter.com

Федерация работодателей Украины (ФРУ) требует от Кабинета Министров введение временного запрета экспорта металлолома до 31 декабря 2023 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на письмо ФРУ в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как говорится в письме, после восстановления мировой экономики в постконовирусный период привело к резкому росту цен на сырье, в том числе, на металлолом. Соответственно, увеличился и объем экспорта.

"Экспортная пошлина на металлолом в размере 58 евро за тонну уже не сдерживает экспортеров, поскольку его соотношение к стоимости лома сократилось с 26,8% до 13,5%, что нивелирует эффект от введения пошлин. Таким образом, вполне вероятно, что с такой динамикой объемы экспорта металлолома до конца 2021 года могут превысить 1,5 млн тонн. А это половина заготовки лома в 2020 году", - добавляют в письме.

В Федерации работодателей также подчеркнули, что металлолом - это критическое сырье для декарбонизации украинской металлургии.

"Именно его использование позволяет уменьшить потребление первичного сырья и за счет этого сократить выбросы СО2 металлургией на 60% и на 1 тонне переработанного лома сэкономить 1,4 тонн железной руды и 740 кг угля", - подчеркивают в ФРУ.

Напомним, Верховная Рада в апреле 2021 года еще на 5 лет продлила действие нормы об обложении пошлиной в 58 евро за тонну экспорта отходов и лома черных металлов. Цель документа - сохранение действенного механизма правового регулирования экспорта металлолома и уменьшения дефицита лома черных металлов на внутреннем рынке для первоочередного обеспечения потребностей отечественной обрабатывающей промышленности, формирование условий восстановления объектов инфраструктуры, приведение экономики в соответствие с новейшими экологическими требованиями. В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский заявил, что пошлина на экспорт металлолома позволит Украине сохранить европейский экологический курс и сохранить десятки тысяч рабочих мест.