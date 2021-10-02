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суббота, 02 октября 2021 03:45

Кабмин планирует запустить ипотеку для всех украинцев под 5%

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Кабмин планирует запустить ипотеку для всех украинцев под 5%
В Украине хотят запустить дешевую ипотеку. Фото: Экономическая правда

В правительстве рассматривают возможность запуска ипотечного кредитования под 5%.

Денис Шмыгаль на выездном заседании фракции "Слуги народа" рассказал о планах относительно доступной ипотеки, сообщает сайт партии.

Шмыгаль заявил о рассмотрении возможности продлить ипотечную программу обеспечения жильем. Однако не под 7%, а под 5%. Кроме того, ипотечное кредитование на таких условиях хотят сделать доступным для всех.

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В декабре 2020 года средняя процентная ставка по ипотеке на вторичном рынке составляла 14%, на первичном – 16,9%.

С 2021 года в стране заработала правительственная программа доступной ипотеки под 7%. По состоянию на 27 сентября по ней подписали 871 кредитный договор на общую сумму в 746,43 миллиона гривен.

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