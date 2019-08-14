Кабмин изменил правила получения субсидии: подробности

Кабмин не уточнил перечень финучреждений, которые смогут выплачивать людям монетизированную субсидию. Фото: Ракурс

Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк, где будут получать субсидию "живыми" деньгами.

Кабмин принял соответствующее решение на заседании в среду, 14 августа, передает РБК-Україна.

Теперь потребители самостоятельно будут выбирать банк, где получать деньги. Данные пенсионеров Пенсионный фонд передаст автоматически. Они смогут получать субсидии вместе с пенсиями.

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Кабмин не уточнил перечень финучреждений, которые смогут выплачивать людям монетизированную субсидию. Скорее всего, это будут банки, которые выплачивают пенсию украинцам.

С 1 марта субсидию выплачивают деньгами. Помощь наличными пенсионерам выплачивает Укрпочта. Другие субсидианты могут получить деньги в отделениях Ощадбанка.