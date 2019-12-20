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пятница, 20 декабря 2019 11:45

Из-за таможни и передела на табачном рынке в бюджете возникла дыра в 51 млрд грн - Гончаренко

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Из-за таможни и передела на табачном рынке в бюджете возникла дыра в 51 млрд грн - Гончаренко
Нардеп Алексей Гончаренко: "Из-за бюджетной "дыры" уже начались перебои с компенсацией по льготам и субсидиям на ЖКУ. Фото: РБК-Украина

Доходы госбюджета за январь-ноябрь 2019 г. недовыполнены на 51,3 млрд гривен или на 6,1%.

Об этом со ссылкой на данные Счетной палаты написал народный депутат Алексей Гончаренко, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Топ-3 статьи по которым бюджет недополучил прогнозируемые поступления: импорт - недополучили 36 млрд 583,5 млн грн (привет, Нефьодову); табачка - недополучили 14 млрд 351 млн грн (привет, Дубинскому и Холодову и их попытке перераспределить рынок); рента - недополучили 11 млрд (тут привет всем)", - пишет нардеп.

Такое серьезное недовыполнение доходов госбюджета поставило под угрозу выполнение госбюджета и по расходам. На данный момент, расходы госбюджета недовыполнены за этот же период на 7,6%. Больше всего недовыполнен план по обслуживанию госдолга – на 8,7 млрд грн.

Началось массовое недовыполнение расходов по компенсации льгот и субсидий на жилищно-комунальные услуги – недовыполнение почти на 7 млрд грн.

Серьезное недовыполнение госбюджета идет и по расходам на армию – на модернизацию и ремонт вооружения (недовыполнение 4,3 млрд грн), на медицинскую реабилитацию воинов, подготовку личного состава, обеспечение ветеранов (4,2 млрд грн). Более 2,5 млрд грн должен госбюджет по государственным программам здравоохранения.

Как писали СМИ, ранее депутаты Александр Дубинский и Андрей Холодов провели сначала через профильный комитет парламента, а затем и через парламент поправку №8 к законопроекту №1049, которой кардинально перераспределили прибыль при продаже табачных изделий - в пользу оптовой и розничной сети. Позже стало известно, что часть данной сети опосредованно контролируется депутатом Андреем Холодовым, по данному эпизоду против депутата начато расследование НАБУ.

Хотя законопроект так и не был подписан президентом, данная поправка привела к серьезному сокращению производства на фабриках основных табачных компаний Украины, которые входят в ТОП-10 налогоплательщиков Украины. Компания "Бритиш Американ Тобакко" даже остановила фабрику в Прилуках.

Серьезное недовыполнение доходов госбюджета по НДС с импортной продукции произошло несмотря на то, что импорт товаров в Украину в этом году продолжал расти. Так, по данным Госслужбы статистики, за 9 месяцев 2019 г. импорт товаров в Украину вырос на 7,5%.

Недовыполнения по ренте могут быть связаны с еще одним скандальным законопроектом - №1210, уже принятым в первом чтении, который предполагает резкое повышение ренты по отдельным полезным ископаемым.

РБК-Украина
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