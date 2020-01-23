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четверг, 23 января 2020 12:11

Из-за картельного сговора на табачном рынке государство и местные бюджеты недополучают колоссальные суммы - Холодов

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Из-за картельного сговора на табачном рынке государство и местные бюджеты недополучают колоссальные суммы - Холодов
Нардеп Андрей Холодов прокомментировал работу табачного рынка. Фото: Politeka

"Из-за картельного сговора на рынке теряют все: государство и местные бюджеты недополучают колоссальные суммы налогов, речь идет о сотнях миллионов гривен, официальная розница – прибыли и рабочие места, оптовики не могут развивать этот сегмент. Все эти данные есть в открытом доступе – в решении Антимонопольного комитета, которое было принято в октябре 2019 года".

Об этом в интервью изданию Гордон рассказал народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы финансового комитета парламента Андрей Холодов.

Также он заявил, что не сомневается в политической воле президента и поддерживает его позицию по демонополизации отраслей, в том числе табачной, так как из-за монополии страдают обычные граждане. "Они оплачивают существование монополий из своего кармана – например, в одной пачке сигарет за 40 гривен стоимость монополии – 3 гривны. Умножьте это на 365 дней в году и на количество курильщиков в Украине". Однако, прошло 2,5 месяца с момента встречи президента Владимира Зеленского с представителями табачных компаний-производителей, но решение главного вопроса - создания равных условий на рынке для всех участников нет.

"Производители тогда пообещали, что монополии на рынке скоро не будет - но слово не сдержали. Вместо этого начались политические игры вокруг подписания какого-то Меморандума о путях развития табачной отрасли в Украине", - пишет на своей странице в ФБ Холодов.

Далее, он отмечает, что компании, которые решением Антимонопольного комитета (от 10.10.2019 №697-р) признаны участниками картельного сговора, получили возможность использовать этот Меморандум для защиты в судах и оспаривать штраф в 6,5 млрд грн. Да еще и смогли заставить власть нанести удар по ее же собственному имиджу. Больше никаких результатов рынку этот Меморандум пока не дал. Точно также, по его мнению, нет выхода из конфликта между монополистами с одной стороны и розничной торговлей – с другой.

"Сначала проблему пытались решить путем внесения поправки №8 к законопроекту 1049, которая устанавливала единые торговые наценки для опта – 7% и 13% - для розницы. Законопроект поддержан парламентом. По словам производителей, это - "нерыночный метод". Но на самом деле такая риторика – просто защита удобной для них монополии. И даже если будет политическая воля отменить поправку №8, то такое решение можно будет принимать только ПОСЛЕ реальной ликвидации монополии на рынке".

Кроме вопросов, в которых были заинтересованы производители, Меморандум содержит нормы, которые противоречат решениям Антимонопольного Комитета, считает Холодов. Выходом из создавшейся ситуации политик считает необходимость твердо придерживаться и выполнять требования антимонопольного законодательства, реально, а не на словах выполнить Решения и Рекомендации Антимонопольного Комитета и обеспечить выполнение указаний президента о создании равных для всех участников условий на рынке табака. Только тогда мы сможем считать, что табачная отрасль выполняет взятые на себя обязательства.

Отвечая на вопрос журналистов о пресловутой поправке в законопроект №1049, после принятия которой в СМИ начались скандалы вокруг его фамилии, Холодов сообщил, что его коллега по комитету ВР Александр Дубинский подал предложение о том, чтобы законодательно разделить маржу между оптовиком и розницей, чтобы все зарабатывали одинаково. В ответ табачное лобби устроило скандал на полстраны, угрожали закрывать фабрики, увольнять рабочих и так далее.

"Это был просто шантаж. Более того, невероятным образом правка Дубинского №8 к законопроекту №1049 стала "правкой Холодова", а затем зажила своей медийной жизнью и стала мемом", - рассказал депутат.

Также он отверг свою причастность к инициативе о четырехкратном повышении акциза на табак для нагревания для систем IQOS и GLO. Хотя считает, что повышение стоимости любых табачных изделий будет способствовать оздоровлению молодых людей.

Что же касается нападок СМИ по различным поводам, то депутат связывает их исключительно со своей политической карьерой, а не с фактами и расследованиями: "Вот я стал народным депутатом, и меня уже атакуют со всех сторон, обвиняют в том, чего я не делал, пытаются дискредитировать". Также Холодов допускает, что атака на него могла быть связана не только с табачным рынком, но и с креслом главы КГГА, которое, как считают некоторые СМИ и эксперты, Холодов может занять после местных выборов этого года.

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