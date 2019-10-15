Изменение зеленого тарифа будет иметь катастрофические последствия для возобновляемой энергетики - нардеп

 
Ексклюзивы
1/5
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1296
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2826
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1251
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4239
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2682
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 900
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6075
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1044
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3555
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6894
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1539
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 450
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 09:30

Изменение зеленого тарифа будет иметь катастрофические последствия для возобновляемой энергетики - нардеп

  Комментировать
Изменение зеленого тарифа будет иметь катастрофические последствия для возобновляемой энергетики - нардеп
Алексей Гончаренко отметил, что изменение зеленого тарифа будет иметь катастрофические последствия для возобновляемой энергетики. Фото: РБК

Ретроспективный пересмотр "зеленого тарифа" приведет к сворачиванию проектов в области возобновляемой энергетики и негативно повлияет на инвестклимат в Украине.

Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, передают Украинские новости.

"То, что сейчас происходит вокруг возобновляемой энергетики и идеи изменить правила игры по ходу игры, они будут иметь катастрофические последствия. Понятно, что для самой отрасли возобновляемой энергетики. То есть, инвестиции в нее будут свернуты, Украина получит судебные иски, будут потери, безусловно. И эти потери будут превышать те эффекты, о которых вроде бы говорят лоббисты этой темы", - сказал Гончаренко.

Он отметил, что снижение "зеленого тарифа" будет оказывать негативное влияние на экономику в целом, ведь инвесторы уйдут из Украины из-за нестабильности законодательства.

"Это будет иметь эффект общий для всей экономики государства, ведь мы прекрасно с вами понимаем, что лучшим информатором миру о том, можно ли сюда заходить с инвестициями, есть инвесторы. Если инвесторы в мире будут знать, что кто-то пришел сюда хотя бы же одним долларом, и по ходу игры все правила поменяли, и человек или потерял, или ничего не заработал, то никто никогда в Украину не придет", - отметил народный депутат.

По мнению Гончаренко, инициатива пересмотреть "зеленый тариф" связана с частным интересом некоторых членов новой власти, который у них преобладает над государственническим, и такая ситуация недопустима.

"Я считаю недопустимым ретроспективное уменьшение "зеленого тарифа". Я считаю недопустимым резкое и одностороннее изменение правил игры. Это невозможно делать. Если государство находится в какой-то уже ситуации крайним, хотя на самом деле это совсем не так по этому вопросу, то все равно это должно происходить через диалог, через диалог с соответствующими инвесторами, с ассоциациями и т.д. И очень и очень постепенно, с переходными периодами и т.д. А все остальное - это катастрофа", - сказал Гончаренко.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее политолог Кирилл Сазонов высказал мнение, что председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус добивается снижения "зеленого" тарифа в интересах бизнесмена Игоря Коломойского. И отметил, что такое решение угрожает Украине проблемами с Европейским Союзом, поскольку "мы нарушаем взятые на себя обязательства". А также судебными исками со стороны иностранных инвесторов, которые финансируют проекты по развитию альтернативной энергетики в нашей стране, которых в данный момент около 500.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Изменение зеленого тарифа будет иметь катастрофические последствия для возобновляемой энергетики - нардеп». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 52840
Синоптик рассказала, насколько задержится &quot;бабье&quot; лето
Синоптик рассказала, насколько задержится "бабье" лето Просмотров: 45496
Показали снимки советского Киева
Показали снимки советского Киева
13
 Просмотров: 39220
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 18507
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 17217
Экономика
Самые низкие с 2008-го: МВФ спрогнозировал темпы роста мировой екнономикы
Самые низкие с 2008-го: МВФ спрогнозировал темпы роста мировой екнономикы Просмотров: 72
Доллар пошел вверх: курс валют на 16 октября
Доллар пошел вверх: курс валют на 16 октября Просмотров: 1089
Сколько в Украине работающих пенсионеров
Сколько в Украине работающих пенсионеров Просмотров: 702
У Порошенка стали на захист ФОПів
У Порошенка стали на захист ФОПів
5
 Просмотров: 3267
Налоговики объяснили, как будут проверять жалобы покупателей на предпринимателей
Налоговики объяснили, как будут проверять жалобы покупателей на предпринимателей
 Просмотров: 747
Больше всего комментируют
4
Рейтинг Зеленского резко упал
3
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
2
"Хто борець, той здобуває світ" - Порошенко поздравил воинов с Днем защитника Украины
2
Все, кроме партии Медведчука: как парламентские политсилы поздравили украинских воинов
2
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
Голосов: 22085
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua