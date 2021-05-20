Изменение стратегии продаж позволило стабилизировать работу Центрэнерго - член правления Галущак

Центрэнерго входит в перечень объектов "большой приватизации". Фото: ua-energy.org

Начиная с февраля 2021 года, Центрэнерго полностью изменило стратегию продаж электроэнергии на рынке. В частности, переход к продажам небольшими лотами повысил конкурентоспособность компании и позволил существенно увеличить выручку.

Об этом рассказал член правления Центрэнерго Владимир Галущак в авторской колонке для портала ЛБ.

"Основной площадкой для торгов стала Украинская энергетическая биржа. Именно в феврале 2021 года УЭБ приняла изменения в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии. Был ограничен максимальный объем продаж лотов по одной позиции от общего объема электроэнергии, который заявлялся на аукцион - не более 20% от общего объема или 50 МВт. Благодаря этому покупатели получили возможность купить даже 1 МВт, предложив за лот максимальную цену", - заявил Галущак.

По его словам, в течение первого месяца работы по новым правилам компания смогла полностью продать запланированный объем электроэнергии в 600 МВт, что позволило перейти к долгосрочной стратегии продаж. Это, в свою очередь, позволило полностью обеспечить поставки угля на этот год. Стабильные поставки горючего и энергии глава Центрэнерго назвал конкурентным преимуществом компании.

"Продавая электроэнергию по долгосрочным договорам мы гарантированно формируем себе производственную программу на 3 квартал. Большая часть производимых объемов уже продана. Это позволяет защититься от ценовых колебаний, а высокая конкуренция на торгах УЭБ гарантирует формирование справедливых цен и обеспечивает высокие доходы компании", - добавил Галущак.

Общее улучшение финансовой ситуации благодаря переходу к новой стратегии продаж стало причиной углубления сотрудничества между Центрэнерго и ТВ "Украинская энергетическая биржа". В частности, в мае 2021 года между компаниями был подписан Меморандум о сотрудничестве.

В планах менеджмента - построение вертикально интегрированной компании на базе имеющихся производственных мощностей с последующим присоединением перспективных государственных шахт позволит обеспечить компанию собственной базой для производства электроэнергии.

Напомним, Центрэнерго является оператором Углегорской, Змиевской и Трипольской ГЭС и находится под общим управлением Фонда госимущества Украины. Центрэнерго входит в перечень объектов "большой приватизации".