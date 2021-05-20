Изменение стратегии продаж позволило стабилизировать работу Центрэнерго - член правления Галущак

 
Ексклюзивы
1/5
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 324
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 900
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 207
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 243
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 1990
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 504
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 441
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 459
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1395
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 783
Фото
Все фото
5
4
6
9
5
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Уруский обеспокоен, что для ВСУ покупают иностранные грузовики
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Черешня гибнет. Можем не дождатся урожая
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Украинка рассказала о самой популярной работе в США
Видео
Все видео
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Ахметов с виллами за миллиарды, Коломойский, ОПЗЖ и российские олигархи: кому украинцы переплачивают за электричество
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Опублікували новое расследование о махинациях Коломойского
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Зеленский пообещал увеличить помощь во время жесткого карантина
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Украинским работникам может не хватить работы в ЕС
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Интервью
1/5
Разрушить можно. Вопрос в цене: смогут ли хакеры взломать "Дію"
Разрушить можно. Вопрос в цене: смогут ли хакеры взломать "Дію"
Просмотров: 171
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 2151
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 441
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 630
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 378
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
1 Просмотров: 522
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
четверг, 20 мая 2021 14:49

Изменение стратегии продаж позволило стабилизировать работу Центрэнерго - член правления Галущак

  Комментировать
Изменение стратегии продаж позволило стабилизировать работу Центрэнерго - член правления Галущак
Центрэнерго входит в перечень объектов "большой приватизации". Фото: ua-energy.org

Начиная с февраля 2021 года, Центрэнерго полностью изменило стратегию продаж электроэнергии на рынке. В частности, переход к продажам небольшими лотами повысил конкурентоспособность компании и позволил существенно увеличить выручку.

Об этом рассказал член правления Центрэнерго Владимир Галущак в авторской колонке для портала ЛБ.

"Основной площадкой для торгов стала Украинская энергетическая биржа. Именно в феврале 2021 года УЭБ приняла изменения в Регламент организации и проведения электронного аукциона по продаже электрической энергии. Был ограничен максимальный объем продаж лотов по одной позиции от общего объема электроэнергии, который заявлялся на аукцион - не более 20% от общего объема или 50 МВт. Благодаря этому покупатели получили возможность купить даже 1 МВт, предложив за лот максимальную цену", - заявил Галущак.

По его словам, в течение первого месяца работы по новым правилам компания смогла полностью продать запланированный объем электроэнергии в 600 МВт, что позволило перейти к долгосрочной стратегии продаж. Это, в свою очередь, позволило полностью обеспечить поставки угля на этот год. Стабильные поставки горючего и энергии глава Центрэнерго назвал конкурентным преимуществом компании.

"Продавая электроэнергию по долгосрочным договорам мы гарантированно формируем себе производственную программу на 3 квартал. Большая часть производимых объемов уже продана. Это позволяет защититься от ценовых колебаний, а высокая конкуренция на торгах УЭБ гарантирует формирование справедливых цен и обеспечивает высокие доходы компании", - добавил Галущак.

Общее улучшение финансовой ситуации благодаря переходу к новой стратегии продаж стало причиной углубления сотрудничества между Центрэнерго и ТВ "Украинская энергетическая биржа". В частности, в мае 2021 года между компаниями был подписан Меморандум о сотрудничестве.

В планах менеджмента - построение вертикально интегрированной компании на базе имеющихся производственных мощностей с последующим присоединением перспективных государственных шахт позволит обеспечить компанию собственной базой для производства электроэнергии.

Напомним, Центрэнерго является оператором Углегорской, Змиевской и Трипольской ГЭС и находится под общим управлением Фонда госимущества Украины.

Центрэнерго входит в перечень объектов "большой приватизации".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Изменение стратегии продаж позволило стабилизировать работу Центрэнерго - член правления Галущак». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Назвали зарплаты банковских работников: кому платят больше всего

Самое читаемое
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 6768
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 6732
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
5
 Просмотров: 5013
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 4725
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму Просмотров: 4545
Экономика
Назначили нового министра экономики Украины
Назначили нового министра экономики Украины Просмотров: 198
Зеленский нашел виновных в бедности украинцев
Зеленский нашел виновных в бедности украинцев Просмотров: 612
Дмитрий Ковпак: отзывы про Бизнес с Китаем
Дмитрий Ковпак: отзывы про Бизнес с Китаем Просмотров: 27
Зеленский начал разговор с олигархов
Зеленский начал разговор с олигархов Просмотров: 666
Министром инфраструктуры стал Кубраков. Обещает отремонтировать половину дорог
Министром инфраструктуры стал Кубраков. Обещает отремонтировать половину дорог Просмотров: 207
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
1
Замах
1
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1
Аксенова, которого проверяли на сепаратизм, не пустили к трибуне принимать присягу нардепа
Голосов: 26488
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть