Ищу работу: что лучше одеть на собеседование

Одежду стоит подбирать в соответствии с должностью, на которую претендуете. Фото: pixabay.com

Во время собеседования работодатель обращает внимание на одежду и внешний вид соискателя.

Поэтому перед собеседованием стоит узнать больше информации о компании, в частности, о дрескоде, пишет freelancehunt.

Кроме того, стоит подбирать одежду в соответствии с должностью, на которую претендуете. Лучше предпочтение отдавать официально-деловому стилю.

В то же время во время встречи онлайн можно выбрать повседневную одежду. Но такое ​​собеседование следует проводить в уютных комфортных местах. Для этого не подходят кафе, парк или автомобиль.

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Конечно одежда создает первое впечатление о кандидате на должность. Но не стоит сосредотачиваться только на внешнем виде.

"Когда переходим к самому собеседованию, то внимание переключается на то, как кандидат говорит, его включенность, активность, желание работать. Внешний вид важен на собеседовании, однако это не является определяющим фактором. На первом месте, конечно, профессиональные компетенции кандидата", - говорит hr-менеджер Анжелика Гурина.

Работодатели отмечают, что украинский рынок труда за время карантина сократился. Многие компании понесли финансовые потери, были вынуждены закрыть или временно остановить реализацию масштабных проектов. Вместе с тем количество претендентов выросло, а их запросы снизились.