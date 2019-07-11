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четверг, 11 июля 2019 16:39

iPhone, квартира и работа: что владельцы смартфонов ищут в интернете

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За первые полгода в интернете чаще всего искали велосипеды. Популярными были запросы "кроссовки", "квартира" и "работа".

В то же время запросы пользователей Android и iPhone отличались. Последние чаще всего искали продукцию Apple и аксессуары к ней, пишет olx.ua.

В категории "транспорт" оба чаще всего искали мотоциклы. Правда во второй пятерке по популярности товаров вкусы разделились. Пользователи Android искали трактор и Ниву, - iPhone - BMW и товары в рассрочку.

Автор: olx.ua
  Из электроники самыми востребованными были iPhone7.
Из электроники самыми востребованными были iPhone7.

Из электроники самыми востребованными были iPhone7. Кроме них пользователи Android еще искали ноутбук, телевизор и холодильник.

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Владельцы iPhone искали брендовую одежду. Пользователи Android пытались составить базовый гардероб. Искали кроссовки, платья, куртки, спортивные костюмы, босоножки, джинсы, туфли, купальники, футболки.

Украина опустилась с 53 на 81 место в международном рейтинге стран по скорости интернет-соединения. Сейчас средняя скорость интернета в Украине составляет 7,72 Мбит/с. Чтобы загрузить 5 ГБ, пользователь вынужден ждать около 1:28:28. Исследование провела британская компания по подключению широкополосного интернета cable.co.uk.

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