iPhone, квартира и работа: что владельцы смартфонов ищут в интернете

За первые полгода в интернете чаще всего искали велосипеды. Популярными были запросы "кроссовки", "квартира" и "работа".

В то же время запросы пользователей Android и iPhone отличались. Последние чаще всего искали продукцию Apple и аксессуары к ней, пишет olx.ua.

В категории "транспорт" оба чаще всего искали мотоциклы. Правда во второй пятерке по популярности товаров вкусы разделились. Пользователи Android искали трактор и Ниву, - iPhone - BMW и товары в рассрочку.

Автор: olx.ua Из электроники самыми востребованными были iPhone7.

Из электроники самыми востребованными были iPhone7. Кроме них пользователи Android еще искали ноутбук, телевизор и холодильник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский распорядился внедрить 4G во всей Украине

Владельцы iPhone искали брендовую одежду. Пользователи Android пытались составить базовый гардероб. Искали кроссовки, платья, куртки, спортивные костюмы, босоножки, джинсы, туфли, купальники, футболки.

Украина опустилась с 53 на 81 место в международном рейтинге стран по скорости интернет-соединения. Сейчас средняя скорость интернета в Украине составляет 7,72 Мбит/с. Чтобы загрузить 5 ГБ, пользователь вынужден ждать около 1:28:28. Исследование провела британская компания по подключению широкополосного интернета cable.co.uk.