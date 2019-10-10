ИноСМИ сообщили о проблемах защиты прав интеллектуальной собственности в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 855
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
4 Просмотров: 1944
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2250
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1269
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3114
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1854
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
3 Просмотров: 4545
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6381
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3879
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 2016
Фото
Все фото
5
16
13
6
4
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Простые решения сложных вопросов: громада взяла в собственность лесопосадки и зарабатывает на этом
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились кубические арбузы
В Украине появились кубические арбузы
Видео
Все видео
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Гривна празднует день рождения
Гривна празднует день рождения
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2205
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6462
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1305
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
1 Просмотров: 1071
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
четверг, 10 октября 2019 13:17

ИноСМИ сообщили о проблемах защиты прав интеллектуальной собственности в Украине

  Комментировать
  Ряд иностранных СМИ написали, что частые нарушения прав интеллектуальной собственности могут негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине
Ряд иностранных СМИ написали, что частые нарушения прав интеллектуальной собственности могут негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине

Ситуация, когда компания может использовать не принадлежащую ей торговую марку, развивая продажи с украденным брендом, негативно влияет на инвестиционный климат в Украине и мешает притоку инвестиций.

Об этом со ссылкой на информационное сообщение украинской компании "Фармак" написали несколько авторитетных австрийских изданий.

"В "Фармак" уверены: частые нарушения прав интеллектуальной собственности могут стать прецедентом для развития недобросовестной конкуренции в Украине, что существенно оттянет страну назад и замедлит интеграцию Украины в европейское сообщество. Результаты незащищенности производителей и их интеллектуальных прав уже есть: за 2018 год объем иностранных инвестиций в Украину сократился на 200 млн долларов США", — пишет австрийское издание OTS. at.

В материале иностранных СМИ отмечено, что в продвижение бренда "Корвалол" компания "Фармак" вкладывает значительные усилия и средства десятилетиями. В то же время она сталкивается с "Корвалолом" конкурента, что является нарушением закона.

"В результате появления на рынке лекарственного средства с таким же названием ("Корвалол-Дарница"), что ввело в заблуждение потребителей, недобросовестные конкуренты отобрали примерно 50% рынка у компании "Фармак". С 1991 года "Фармак" — единственный производитель "Корвалола" на постсоветском пространстве. В 1996 году компания получила свидетельство на ТМ "Корвалол". Это означает, что только "Фармак" имеет право производить лекарственное средство под торговой маркой "Корвалол" в Украине и за рубежом", — отмечает в своем материале издание wallstreet-online.de.

По данным иностранных СМИ, появились производители в фармацевтической отрасли Украины, которые решили использовать хорошо известное название "Корвалол" в обозначении своего лекарственного средства. "Фармак" выступает за цивилизованную конкуренцию и защищает свои права на хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum".

"Мы защищаем свое право именно для обозначения. То есть речь не идет о какой-то монополии на само лекарственное средство. Его может производить любой производитель, который докажет его качество и эффективность и пройдет все необходимые разрешительные процедуры, но под другим названием, под собственным брендом", — цитируют иностранные СМИ Дмитрия Таранчука, директора по правовому обеспечению АО "Фармак".

Автор: Алина ДРОНОВА, специально для "ФАКТОВ"
Факты
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ИноСМИ сообщили о проблемах защиты прав интеллектуальной собственности в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
октября

В Украине основали новую науку

На допросах не сломался: поэт Драй-Хмара знал 19 языков

Бывший император устроился библиотекарем

Фритьоф Нансен почти открыл Северный полюс

Самое читаемое
&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас Просмотров: 30754
Впервые в истории &quot;ангелом&quot; Victoria`s Secret стала модель plus-size
Впервые в истории "ангелом" Victoria`s Secret стала модель plus-size
7
 1 Просмотров: 24021
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому
Данилюк заявил, что не вернется к Зеленскому 1 Просмотров: 12510
Белле Хадид - 23: самые &quot;горячие&quot; фото манекенщицы
Белле Хадид - 23: самые "горячие" фото манекенщицы
10
 Просмотров: 12042
Какие черты характера можно определить по лицу
Какие черты характера можно определить по лицу Просмотров: 11160
Экономика
Повышение стоимости электроэнергии отразится на жд-тарифах в следующем году - Кравцов
Повышение стоимости электроэнергии отразится на жд-тарифах в следующем году - Кравцов Просмотров: 9
Очередной рекорд: Украина скупает яблоки за границей
Очередной рекорд: Украина скупает яблоки за границей Просмотров: 261
Президент по ПриватБанку: Буду защищать только интересы государства
Президент по ПриватБанку: Буду защищать только интересы государства 2 Просмотров: 198
Кредиты ощутимо подешевеют: банкиры назвали сроки
Кредиты ощутимо подешевеют: банкиры назвали сроки Просмотров: 207
Нацбанк пытается удержать курс доллара
Нацбанк пытается удержать курс доллара Просмотров: 1341
Больше всего комментируют
4
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
2
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2
Еще один нардеп под подозрением внес миллионный залог
2
"Слуга народа" носит на руке 126 минимальных зарплат
Голосов: 22025
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua