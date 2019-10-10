ИноСМИ сообщили о проблемах защиты прав интеллектуальной собственности в Украине

Ряд иностранных СМИ написали, что частые нарушения прав интеллектуальной собственности могут негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине

Ситуация, когда компания может использовать не принадлежащую ей торговую марку, развивая продажи с украденным брендом, негативно влияет на инвестиционный климат в Украине и мешает притоку инвестиций.

Об этом со ссылкой на информационное сообщение украинской компании "Фармак" написали несколько авторитетных австрийских изданий.

"В "Фармак" уверены: частые нарушения прав интеллектуальной собственности могут стать прецедентом для развития недобросовестной конкуренции в Украине, что существенно оттянет страну назад и замедлит интеграцию Украины в европейское сообщество. Результаты незащищенности производителей и их интеллектуальных прав уже есть: за 2018 год объем иностранных инвестиций в Украину сократился на 200 млн долларов США", — пишет австрийское издание OTS. at.

В материале иностранных СМИ отмечено, что в продвижение бренда "Корвалол" компания "Фармак" вкладывает значительные усилия и средства десятилетиями. В то же время она сталкивается с "Корвалолом" конкурента, что является нарушением закона.

"В результате появления на рынке лекарственного средства с таким же названием ("Корвалол-Дарница"), что ввело в заблуждение потребителей, недобросовестные конкуренты отобрали примерно 50% рынка у компании "Фармак". С 1991 года "Фармак" — единственный производитель "Корвалола" на постсоветском пространстве. В 1996 году компания получила свидетельство на ТМ "Корвалол". Это означает, что только "Фармак" имеет право производить лекарственное средство под торговой маркой "Корвалол" в Украине и за рубежом", — отмечает в своем материале издание wallstreet-online.de.

По данным иностранных СМИ, появились производители в фармацевтической отрасли Украины, которые решили использовать хорошо известное название "Корвалол" в обозначении своего лекарственного средства. "Фармак" выступает за цивилизованную конкуренцию и защищает свои права на хорошо известную марку "Корвалол Corvalolum".

"Мы защищаем свое право именно для обозначения. То есть речь не идет о какой-то монополии на само лекарственное средство. Его может производить любой производитель, который докажет его качество и эффективность и пройдет все необходимые разрешительные процедуры, но под другим названием, под собственным брендом", — цитируют иностранные СМИ Дмитрия Таранчука, директора по правовому обеспечению АО "Фармак".