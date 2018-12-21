Импортозамещение для Укрзализныци создаст в стране 8 тыс. дополнительных рабочих мест - Кравцов

Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов рассказал о планах компании на 2019 год. Фото: РБК-Украина

Укрзализныця дает старт новой индустриализации Украины. Благодаря импортозамещению запасных частей, которые использует отрасль, экономика страны в 2019 году может получить около 1,6 млрд грн и 8 тыс. дополнительных рабочих мест. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Укрзализныця остро нуждается в замещении запчастей. Прежде всего - производства Российской Федерации. Поэтому мы выходим с предложением к национальным производителям создать альтернативу продукции страны-агрессора. Как пример: в 2019 году компании необходимо 230 позиций таких запчастей - это 575 тыс. Единиц и 1,6 млрд грн грн для украинской экономики. К тому же более 8 тысяч украинцев смогут получить работу. Рынок уже много лет ждал от Укрзализныци таких заказов. И сегодня мы предлагаем дать старт новой индустриализации Украины", - отметил Евгений Кравцов.

На прошлой неделе в Федерации работодателей Укрзализныця впервые представила потенциальным украинским производителям каталог с перечнем и номенклатурой продукции, которая требует замены. В дальнейшем он будет детализироваться и расширяться.

"Сейчас мы ведем переговоры с ProZorro.Продажи, чтобы была возможность заключать рамочные договоры на 3 года. Для отечественных предприятий это лучше, чем разовые заказы. Тогда владельцы будут заинтересованы инвестировать в развитие своих производственных баз и понимать объем продукции на долгосрочный период", - резюмировал Евгений Кравцов.

Кроме того, по словам Евгения Кравцова, в следующем году Укрзализныця готова дополнительно инвестировать 13,5 млрд грн до уровня 2018 года. А это 8,1 млрд грн в капвложения и 5,4 млрд грн в текущие ремонты.

"В 90% случаев эти средства пойдут национальному производителю. Наша цель - уменьшить стоимость приобретения продукции и сделать ее доступной, ведь много производственных баз после распада СССР осталось за границей", - отметил он. Поэтому, по мнению руководителя Укрзализныци, программа импортозамещения расширит возможности национальных производителей, а дерегуляция вагонной составляющей железнодорожного тарифа будет стимулировать смежные отрасли экономики к развитию.

С каталогом с перечнем и номенклатурой требует замещения, можно ознакомиться по ссылке.