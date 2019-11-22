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пятница, 22 ноября 2019 12:36

Импорт электроэнергии из РФ грозит уничтожением угольной отрасли – Волынец

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Импорт электроэнергии из РФ грозит уничтожением угольной отрасли – Волынец

Импорт тока из России, начавшийся из-за "правки Геруса", грозит уничтожением угольной отрасли.

Об этом говорится в обращении лидера Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца и председателя Профсоюза работников угольной промышленности Украины Виктора Турманова, адресованном президенту, премьеру и председателю Верховной Рады.

Лидеры профсоюзов отмечают, что шахтеры обеспокоены ситуацией, связанной со стремительным ростом импорта электроэнергии из Российской Федерации, суточный объем поставок которой в ноябре по сравнению с октябрем увеличился в три раза и составляет 12 млн кВт-ч. К тому же объемы импорта не ограничены, что сказывается на отечественных тепловых электростанциях и угледобывающих предприятиях.

"Неограниченный импорт полностью замещает потребность в нашем отечественном угле, который становится совсем ненужным. Как следствие, тепловые станции не покупают уголь украинского производства, а угольные предприятия не получают необходимые средства, в том числе и для выплаты и повышения заработной платы, долги по которой сегодня составляют более 500 млн грн и на конец года превысят 1 миллиард гривен", – отмечается в обращении.

Лидеры профсоюзов горняков отмечают, если импорт окончательно сделает труд шахтеров ненужным, то без работы и средств на жизнь останутся десятки тысяч людей и сотни тысяч их родных и близких. А в дальнейшем закономерно опустеют местные бюджеты, и не за что финансировать расходы по всем направлениям деятельности.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

С таким же призывом к представителям власти обратился председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, который предупредил, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль. Его требование поддержал также профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности Украины, который в своем обращении к руководителям страны отметил, что импорт электроэнергии из России и Беларуси спровоцировал кризисную ситуацию в энергоотрасли и грозит возникновением социальной напряженности из-за увольнения около сотни тысяч работников отрасли.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку – разрешить импорт электроэнергии из России. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Однако с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. По данным источника на рынке, импорт осуществляется компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил – он не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом электроэнергии из России.

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