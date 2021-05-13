Илон Маск обвалил курс Bitcoin одним твитом

После заявления Маска снизились курсы и других криптовалют. Фото: pixabay.com

После заявления основателя компании Tesla Inc Илона Маска о прекращении продажи автомобилей за криптовалюту курс Bitcoin значительно снизился.

Bitcoin на крупнейших биржах стоит около $50 тыс., свидетельствуют данные торгов. Это на 12% ниже, чем днем ранее.

"Tesla приостановила приобретение автомобилей с использованием Bitcoin. Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга криптовалюты, в частности угля, который имеет худшие показатели выбросов среди любого топлива", - написал Маск в Twitter.

Сразу после этого заявления снизились курсы и других криптовалют.

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Молодежь инвестирует в криптовалюту ради острых ощущений. Рискованные инвестиции чаще всего осуществляли представительницы этнических меньшинств в возрасте до 40 лет, которые используют соцсети для получения новостей. Для них вызов, конкуренция и новизна были важнее, чем классические причины инвестирования - желание заработать или отложить денег.