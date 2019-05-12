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воскресенье, 12 мая 2019 12:10

Хлывнюк оказался в "нищенском" списке с DZIDZO

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Хлывнюк оказался в &quot;нищенском&quot; списке с DZIDZO
Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк оказался в "нищенском" списке налоговой. Фото: Дмитрий Ларин, pravda.com.ua

Многие известные артисты задекларировали за прошлый год несколько сотен или даже десятков гривен доходов. Об этом сообщил и.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Евгений Бамбизов.

"Несмотря на яркий положительный имидж, наши звезды на деле далеко не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками. Нередко вообще забывают, что являются такими же декларантами доходов, как и их зрители. Декларируют отсутствие доходов или совсем незначительные суммы (например, несколько сотен или даже несколько десятков гривен). Часто забывают о доходах, полученных за рубежом", - написал Бамбизов, пишет LB.ua

Среди известных артистов, которые указали минимальные доходы, Бамбизов назвал, в частности, Анну Седокову, Ани Лорак, DZIDZO, Камалию, фронтмена группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка, Позитива (группа "Время и Стекло"), Марию Яремчук, Амадора Лопеса, Maruv, Александру Зарицкую (группа KAZKA). Кроме того, низкие доходы декларируют и известные спортсмены, среди которых Василий Ломаченко, Элина Свитолина и Александр Усик.

"Создается первое впечатление: творческая деятельность значительного количества наших знаменитостей - это суровый путь бессребреника, что сопровождается почти аскетичным средством жизни и привычкой давать благотворительные концерты - никак иначе. В то же время имена этих артистов, спортсменов и ведущих успели изучить даже те, кто мало интересуется популярной культурой или спортом. При этом сами знаменитости выглядят вполне обеспеченными людьми и ведут соответствующее публичное жизни", - отметил Бамбизов.

Всего субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются артистической, театральной деятельностью и искусством, задекларировали по итогам 2018 года 127 млн грн доходов.

Рекордсменами "в личном зачете" стали два известных ведущих, которые в прошлом году получили наибольшие суммы доходов: 158 млн грн и 26,9 млн грн. Среди певцов рекорд - 11,8 млн грн.

В качестве положительного примера Бамбизов назвал Монатика, Тина Кароль, Олега Винника.

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Кабинет министров назначил заместителя министра финансов Сергея Верланов главой Государственной налоговой службы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 8 мая.

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Дата
12
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