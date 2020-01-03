Гуцульская брынза и херсонский арбуз - в Украине заработал закон о защите географических брендов

Закон вступил в силу с 1 января. Фото: Укринформ

С 1 января 2020 вступил в силу Закон Украины "О правовой охране географических указаний".

"Он является новой редакцией бывшего закона "Об охране прав на указание происхождения товаров", гармонизированной с законодательством Европейского Союза", - сообщает проект Евросоюза "Географические указания в Украине "в Facebook.

Документ является рамочным, вслед за ним ожидается принятие трех секторальных законов, регулирующих использование и охрану географических указаний для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а также для вин и спиртных напитков.

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В 2019 году определили для регистрации географического указания первые 10 украинских продуктов с защищенными названиями. Это сыр "Гуцульская овечья брынза", "Херсонский арбуз", "Мелитопольская черешня", "Карпатский мед", вино "Шабское", "Ялпуг", вино - защищенное географическое указание "Закарпатье", "Белгород-Днестровский".

Продукты с названием-географическим указанием, не совпадает с действительностью, переименуют. Это касается украинского производителя. Названия изменят у сыров и алкоголя, чтобы согласовать отечественное законодательство с европейским. Например, фетой будет называться только сыр из Греции. Остальные его аналоги переименуют в "набел". Коньяк и шампанское не из Франции переименуют в "бренди" и "игристое вино" соответственно. Названия поменяют также у отечественного пармезана, рокфора и бри. Ведь все эти продукты защищены Европейским Союзом как географические указания.