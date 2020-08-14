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пятница, 14 августа 2020 19:27

Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
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Арест акций ПАО "Мотор Сич" приводит к стремительному ухудшению финансовых показателей предприятия, нарушает права всех акционеров на участие в управлении этим акционерным обществом, а также предопределяет невозможность внесения изменений в реестр акционеров. В частности, 3 года не созывается общее собрание акционеров - высший орган управления, и не выплачиваются дивиденды.

Об этом в комментариях журналистам заявил адвокат Александр Максименко, представляющий интересы одной из компании-акционера ПАО "Мотор Cич", по результатам судебного заседания в пятницу, 14 августа в Шевченковском районном суде.

"Накладывая арест на акции общества, запрещая любым депозитарным учреждениям вносить изменения в информацию о владельцах акций и выдавать реестр акционеров АО "Мотор Сич", следственный судья фактически ограничил право общества осуществлять хозяйственную деятельность в соответствии с уставом; сделал невозможным принятие ключевых управленческих решений, что согласно уставу должны приниматься собранием акционеров общества (в том числе относящихся к исключительной компетенции общего собрания) необоснованно лишил акционеров общества возможности реализовывать свои корпоративные права на общество, а также в противоправный способ исключил возможность реализации как Заявителем, так и другими акционерами, всех трех составляющих права собственности (владения, пользования, распоряжения) о принадлежащих им акций", - заявил адвокат.

Юристы также подчеркивают, что с момента вмешательства СБУ в хозяйственную деятельность АО "Мотор Сич" в 2017 году и наложения первого ареста наблюдается динамика ухудшения показателей деятельности.

В частности, чистый финансовый результат из около 2,8 млрд грн в 2017 году уменьшился до примерно 0,6 млрд грн в 2020 году, также сегодня показатель реализованной продукции снизился примерно до 40% от значений 2017 года. При этом предприятие в 2019 году зафиксировало убыток в размере 525 млн грн, чего раньше не наблюдалось, и уже 7760 рабочих АО потеряли рабочие места.

"Дополнительным обстоятельством дела, которое определяет необходимость ускоренного решения вопроса снятия арестов, является исковое требование другого акционера АО, негосударственного пенсионного фонда "Украинский пенсионный фонд" (в лице компании по управлению его активами". Этот акционер "Мотор Сичи" вообще требует ликвидировать АО через системное нарушение прав акционеров (несозыва собрания, невыплату дивидендов в течение 3 лет)", - добавляет Александр Максименко.

Кроме того, юристы просили следственного судью привлечь к делу ряд государственных органов, а именно - Офис президента, "Укроборнпромом", ПАО "Мотор Сич" и тех, кто высказывался о незаконности получения или приобретения или использования акций предприятия.

"Следственный судья отказал в вызове этих лиц. Мы считаем, что это судебное решение - неправомерно, поэтому будем заявлять об отводе следователя судьи. Поскольку мы очень сомневаемся, что дальнейшее судебное разбирательство будет всестороннее и полноценное, этими ходатайствами мы хотели, чтобы в судебном заседании участвовали все участники этой ситуации, все, кто тем или иным образом заинтересован, чтобы арест оставался. Как видим, государство не заинтересовано в развитии предприятия", - добавляет Максименко.

Адвокаты отмечают, что оставление ареста акций в силе приведет к потере украинского флагмана, вместо заявленной государством попытке его сохранить путем наложения многочисленных арестов и открытием уголовных производств.

Сторона защиты отмечает, что будет и дальше пытаться отменить арест на акции предприятия. Кроме отвода судьи, адвокаты подали апелляционную жалобу на постановление об аресте.

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