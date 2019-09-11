Глава одного из сельсоветов Закарпатья призвал Зеленского защитить инвестора от рейдеров

Председатель Мужиевского сельсовета (Закарпатская область) Василий Фицай обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить предприятие, построенное американским инвестором компанией Avellana Gold от рейдерской атаки. Как сообщают "Українські новини", об этом говорится в открытом письме Фицая к Зеленскому.

"С 2016 года у нас работает международная компания Avellana Gold. Мы предоставили ей в аренду земельный участок. За три года компания построила современную фабрику, создала рабочие места для наших жителей. [Компания] платит селу за аренду земли и инициативно взяла на себя социальную ответственность: проложила дорогу, помогает детсаду и школе", – сказано в письме.

По словам Фицая, "полгода назад появились люди, которые пытаются с помощью судей забрать землю и заблокировать работу предприятия", лишая таким образов жителей села "права распоряжаться нашей землей", "забирая работу и лишая возможности решить экологические проблемы".

Председатель сельсовета заявил, что "судьбу [предприятия] сейчас решают судьи Оксана Ремецки и Олег Васьковский, которые говорят, что все их действия согласованы на наивысшем уровне".

Он попросил Зеленского "о пятиминутной встрече, чтобы рассказать, что происходит в Мужиево".

Обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой защитить предприятие Avellana Gold от рейдерской атаки

О рейдерской атаке Avellana Gold, занимающаяся разработкой полиметаллических руд в Закарпатье, заявила в июне этого года.

Генеральный директор компании Брайан Сэвэдж говорил, что к противоправным действиям причастна "специально созданная в Великобритании фирма Gofer Mining PLC". Сэвэдж назвал представителей Gofer mining PLC и близких к ним структур "опытной группой преступников, которые преследуют цель навредить Avellana Gold и пользуются поддержкой коррумпированных судей и чиновников".