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Глава "Инвестохиллс Веста" Волков назвал Россию "прекрасной страной", а аннексию Крыма — "воссоединением"

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Глава &quot;Инвестохиллс Веста&quot; Волков назвал Россию &quot;прекрасной страной&quot;, а аннексию Крыма — &quot;воссоединением&quot;
Глава украинской финансовой компании "Инвестохиллс-Веста" Андрей Волков

Глава украинской финансовой компании "Инвестохиллс-Веста" Андрей Волков анонсировал скорый выход компании на российский рынок.

Об этом он заявил в интервью порталу KM.ru., о котором сообщил Интерфакс.

"Россия прекрасная страна с огромным рынком. Принципы работы здесь не сильно отличаются от тех, что используются нами на Украине. Как бы ни старались украинские политики нас разъединить, мы все еще единое экономическое и культурное пространство с тесными бизнес-связями и значительным товарооборотом. Молодой президент нашей страны это прекрасно понимает и стремится нас сшить", — сказал Волков.

Он также упомянул о судьбе захваченных активах в Крыму, назвав аннексию полуострова Россией актом "воссоединения". Комментируя арест активов Kagerol Holdings Limited, которая управляла Балаклавским рудоуправлением в Севастополе, Волков сказал: "Эта компания принадлежит брату Новинского (Вадима Новинского, народного депутата — ред.) и контролирует рудоуправление, которое после воссоединения Крыма с Россией было перерегистрировано согласно российскому законодательству".

ФК "Инвестохиллс-Веста" работает с 2009 года. Она скупает проблемные займы принадлежащих олигархам банков и фирм, чтобы взыскать деньги в пользу государства и обманутых вкладчиков. В настоящий момент в портфеле компании свыше 65 млрд грн активов украинских олигархов Дмитрия Фирташа, Олега Бахматюка, Вадима Новинского и других. По состоянию на конец 2020-го, компания вернула государству 2 млрд грн проблемных долгов.

Напомним, что в конце января словацкий посол Марек Шафин обвинил "Инвестохиллс-Веста" и Андрея Волкова в отъеме собственности у словацких инвесторов, попросив защиты иностранных инвестиций у компетентных органов Украины.

vesti.ua
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Комментарии

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Дата
01
февраля

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