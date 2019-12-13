Где в Украине продают самый дешевый бензин

Дешевле всего бензины стоят в Черниговской области. Фото: Depositphotos

В ноябре дешевле всего бензин, автогаз и дизтопливо стоили в Черниговской области.

Самая высокая средняя цена на бензин марки А-92 была в Киеве - 28,46 грн/л. Среди регионов - в Ивано-Франковской области. Литр продавали по 28,3 грн. Во Львовской просили 28,23 грн. Дешевле всего А-92 продавали в Черниговской области - 25,55 грн/л. В Черкасской стоил 26,82 грн/л, сообщил Госстат.

Дороже всего литр А-95 бензина продают в столице - 29,59 грн/л. Среди регионов снова лидировала Ивано-Франковская область - 29,55 грн/л. Наименьшая цена была в Черниговской области - 26,37 грн/л.

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Дизтопливо дороже всего стоило во Львовской области - 28,67 грн/л. Дешевле всего - в Черниговской. За литр просили 26,09 грн.

Сжиженный газ дороже всего продавали в Черновицкой области - 12,12 грн/л. Дешевле всего - в Черниговской (11,27 грн/л).

В Украине с 5 декабря начали падать цены на автозаправках. За неделю бензин подешевели на 80 коп./л.