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вторник, 23 февраля 2021 10:41

Где могут подсунуть фальшивые деньги и как выявить подделку

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Где могут подсунуть фальшивые деньги и как выявить подделку
За изготовление и распространение ложных денег светит реальный срок. Фото: unsplash.com

В Украине распространяют фальшивые деньги. Рассказали о 3 простых правилах проверки подлинности купюр.

Чаще всего подделывают купюры номиналом 500 и 200 грн. Качественно поддельные банкноты важно распознать даже под ультрафиолетом. Ведь и настоящие банкноты, и подделки светящиеся, предупреждает "Сегодня".

Часто объявление о продаже фальшивых денег встречаются в соцсетях. Обещают качественную подделку: с водяным знаком, защитной лентой и вдвое дешевле номинала. Впрочем, за изготовление и распространение ложных денег светит реальный срок: от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Чтобы распознать, фальшивка или нет, достаточно знать 3 правила:

Во-первых, на ощупь настоящая банкнота плотная. С лица гладкая, с обратной стороны шершавая.

Во-вторых, надо взглянуть на купюру против света. В настоящей есть графический элемент знака гривны, а у подделки он отсутствует.

В-третьих, происходит оптическая изменение элемента. Настоящий - сиреневый, при изменении угла зрения он зеленый. А в подделки этого эффекта нету.

Если есть сомнения в подлинности купюры, надо отнести ее в банк. Они проведут бесплатное исследования. Настоящую банкноту владельцу вернут. Если фальшивка - стоимости не возместят, но человек снимет с себя ответственность за распространение.

Поддельные банкноты можно отличить от настоящих по цвету, отсутствию водяных знаков, защитных лент и рельефных изображений.

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