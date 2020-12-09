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среда, 09 декабря 2020 10:39

Где дешевле всего снять квартиру на Новый год

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Где дешевле всего снять квартиру на Новый год
Больше всего подскочили цены во Львове и Киеве. Фото: pexels.com

Приближается Новый год, и украинцы уже начать искать место для празднования. Однако, цены на квартиры и дома в некоторых городах существенно выросли.

Больше всего подскочили цены во Львове и Киеве. Бюджетные варианты жилья на новогоднюю ночь можно найти в Чернигове и Кропивницком - 400 грн. Недорогой вариант отпраздновать на Западной Украине - Ивано-Франковск. Аренда квартиры здесь составляет в среднем 430 грн в сутки. Дешевле можно снять квартиру в Сумах - арендаторы просят 350 грн в сутки, рассказывает Obozrevatel.

Цена на аренду дома выше: в среднем это будет стоить 1,5 тыс грн. Во Львове за дом придется отдать в среднем 3 тыс грн в сутки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это в 2,5 раза дороже.

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В Днепре стоимость аренды была меньше в 1,5 раза - с 2 тыс она поднялась до 3 тыс грн. В Киеве коттеджи подорожали на 11% - 5 тыс грн в день, в Одессе на 8% - 2,7 тыс грн в день.

Впрочем, в Харькове снять дом в этом году стало, наоборот, дешевле на 7% - теперь просят в среднем 2,8 тыс грн.

В ноябре арендовали 269 столичных квартир, что на на 9% меньше, чем в октябре. Уровень расходов на аренду составил $290 тыс.

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