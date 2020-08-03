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понедельник, 03 августа 2020 09:59

Газпром оштрафовали на €50 млн: кто получит деньги

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Газпром оштрафовали на €50 млн: кто получит деньги
Польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром через процедуру создания консорциума для финансирования строительства "Северного потока-2". Фото: gazprom.ru

Российский Газпром должен заплатить штраф в размере €50 млн. Соответствующее решение принял Польский антимонопольный регулятор.

Штраф наложили из-за отказа российской компании сотрудничать в деле о строительстве "Северного потока-2", говорится в сообщении регулятора.

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В частности, Польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром через процедуру создания консорциума для финансирования строительства "Северного потока-2", на которую регулятор не дал согласия.

Обвинение предъявили шести компаниям. Речь идет о Газпроме, Engie Energy из Швейцарии и четыре компании из Нидерландов: Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Кроме того, российская компания отказалась предоставить документы, относящиеся к делу.

Украина и Польша договорились о сотрудничестве в недопущении реализации российского газового проекта "Северный поток-2". По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, "Северный поток-2" угрожает энергетической безопасности Европы. В частности, министры договорились развивать трехсторонний меморандум между Украиной, Польшей и США о сотрудничестве в энергетической отрасли. Это позволит диверсифицировать источники энергоснабжения.

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Дата
03
августа

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