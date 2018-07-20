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среда, 25 июля 2018 10:31

Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог

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Магистральный газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород" пересекает российско-украинскую границу севернее города Сумы. Это основной коридор, по которому идет транзит российского газа. Имеет пропускную мощность более 100 млрд куб. м газа в год.

Автор: Вікіпедія
  Марка СССР посвящена газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Ее выпустили в 1983 году.
Марка СССР посвящена газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Ее выпустили в 1983 году.

Строительство газопровода закончили 25 июля 1983 года. В эксплуатацию его сдали 11 сентября. Он соединил газовые месторождения севера Западной Сибири с Западной Украиной. Транспортирует газ в Словакию, Австрию, Италию, Венгрию и другие страны Южной Европы. Имеет протяженность - 4451 км.

При строительстве газопровода перекопали 130 млн куб. м почвы, уложили 2,7 млн т труб, установили более 5 тыс. запорных кранов и построили 1515 км линий электропередачи.

Автор: Экспресс-газета
  Строительство газопровода закончили 25 июля 1983 года.
Строительство газопровода закончили 25 июля 1983 года.

В мерзлых грунтах проложили 120 км газопровода. 360 км - в болотах и ​​заболоченных участках. "Уренгой-Помары-Ужгород" пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог.

В Украине магистральный газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород" имеет протяженность 1160 км. Проходит по территории 10 областей: Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской. Из 40 компрессорных станций в Украине находится 9 - Ромны, Гребенка, Софиевка, Ставище, Ильинцы, Бар, Гусятин, Богородчаны, Воловец.

Автор: АиФ-Украина
  В Украине магистральный газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород" имеет протяженность 1160 км. Проходит по территории 10 областей.
В Украине магистральный газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород" имеет протяженность 1160 км. Проходит по территории 10 областей.

С 2011 года в Украине начали модернизацию газопровода. Она продлится 9 лет. 2016-го Кабмин на строительно-монтажные работы предусмотрел 1,097 млрд грн. В прошлом году переложили 40 км участка газопровода.

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Автор: Останній Бастіон
  С 2011 года в Украине начали модернизацию газопровода. Она продлится 9 лет.
С 2011 года в Украине начали модернизацию газопровода. Она продлится 9 лет.

В прошлом году транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему достиг рекордного с 2011 года показателя - 93 млрд куб. м. Это на 13% больше, чем в 2016-м. Доход от транзита российского газа через украинскую территорию в страны ЕС составил около $3 млрд.

17 июня 2014 года на территории Полтавской области на газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" произошел взрыв. В результате было потеряно до 10 млн кубометров природного газа. Тогда в Министерстве энергетики взрыв назвали диверсией с целью дискредитации газотранспортной системы Украины.

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Дата
25
июля

Газопровод пересекает 166 рек, 70 железных и 323 автомобильных дорог

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