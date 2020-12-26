Газ для населения подорожал

Нафтогаз повысил цену на газ для населения. Фото: glavcom.ua

Цена на газ для бытовых потребителей с января 2021 года вырастет на 14%.

В январе, по тарифу "Месячный", кубический метр газа будет стоить 7,22 гривны без стоимости доставки. Это на 14% выше по сравнению с декабрем 2020 года, сообщает официальный сайт компании Нафтогаз Украины.

Сейчас стоимость газа за куб. м составляет 6,33 грн.

Изменения тарифа в компании объясняют "сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо". В компании напоминают, что такая цена в январе "традиционно остается ниже среднерыночной".

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27 октября Нафтогаз установил ноябрьскую цену на газ для населения по тарифу "Месячный" на уровне 6,33 грн за куб. м, что на 34% больше, чем в октябре (4,7 грн/куб.)

Ранее Нафтогаз повысил цены на газ для теплоэнерго. Цены на газ для производителей тепла в декабре увеличились на 13,5% и составили 6 103,10 грн за тысячу кубометров.