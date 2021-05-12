Фонд государственного имущества требует передать "трубу Медведчука" Украине

ФГИ подает иск в суд. Фото: ПрикарпатЗападтранс

Фонд государственного имущества Украины через суд пытается признать за Украиной право собственности на украинский участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление".

Трубопровод связывают с окружением депутата от ОПЗЖ Виктором Медведчуком, сообщает пресс-служба ФГИ.

В иске просят отменить госрегистрацию права собственности на трубопровод ООО ПрикарпатЗападтранс, которая руководила этим объектом и С-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов.

ФГИ ссылается на расследование НАБУ по этому делу.

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НАБУ подозревает эксперта из Института азотной промышленности и продуктов органического синтеза в предоставлении ложного заключения, на основании которого суд в 2017 году отказался признать право собственности Украины на трубопровод. Тогда он перешел под контроль ПрикарпатЗападтранс.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование, почему в августе 2017 суд отказывал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством. Речь идет о решении Хозяйственного суда Ровенской области.