Фиксированная цена на газ может негативно отразиться на сотрудничестве Украины с МВФ - эксперт

Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар считает, что возвращение к фиксированной цене на газ - это не рыночное решение

Украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям Михаил Гончар считает, что желание вернуть фиксированную цену на газ для населения и теплокоммунэнерго негативно отразится на сотрудничестве нашей страны с МВФ, потому что это не рыночное решение. Эксперт отмечает: если есть фиксированная цена, то рынка как такового нет.

Об этом Михаил Гончар рассказал в беседе с журналистами издания "Комментарии".

"Рынок остается только для промышленных потребителей. А для остальных — он вернется в привычное дорыночное русло. Цена на газ, который мы закупаем, все равно колеблется. Соответственно, возникнет проблема, связанная с тем, что если тариф по реализации газа населению окажется ниже рыночной цены, то кто-то должен покрывать разницу. Снова встает вопрос соответствующих субсидий из бюджета. Поэтому, конечно, МВФ не одобрит подобные решения", — отмечает Гончар.

Кроме того, эксперт отмечает, что возвращение фиксированной цены на газ будет иметь последствия для граждан. Так, по его мнению, появится успокоенность, но она будет зависеть от того, на каком уровне зафиксируют цены.

"Кто-то говорит, что это все равно высокая цена. Кто-то вообще считает, что газ внутренней добычи должен быть почти бесплатным — есть такое популистское течение. Субъекты хозяйствования и вообще будут считать, что, по сути, их лишают прибыли, потому что они держат цены на каком-то минимуме. Так или иначе ситуация не будет выглядеть оптимистично. Это не развитие, это будет откат назад и стагнация, со всеми вытекающими", — говорит эксперт.

Гончар отмечает, что власти оказались в шоке после перехода на свободный рынок газа, испугались его и сделали шаг назад. По его мнению, это отразится на отношениях не только с МВФ — другие потенциальные зарубежные инвесторы могут отказаться вкладывать деньги в проекты в нашей стране, ведь они так или иначе ориентируются на сотрудничество Украины с МВФ как индикатор того, что с этой страной можно сотрудничать.

"Я понимаю, что нынешняя власть делает ставку на то, что продержимся и без МВФ, а на сырьевых рынках намечается неплохая конъюнктура, но это такая близорукость. Конъюнктура лишь дает время продержаться, а у нас большие выплаты по внешнему долгу. Поэтому расплатой за это рано или поздно будет или включение печатного станка, со всеми последствиями для инфляции, или увеличение заимствований, как, например, выпуск ОВГЗ, а также внешние и внутренние заимствования, под бешеные проценты. А это увеличивает общий долг, который потом все равно придется отдавать", — подытожил Михаил Гончар.

Напомним, инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что идея Кабмина вернуть фиксированную цену на газ для населения и теплокоммунэнерго является не рыночной.