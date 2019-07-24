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среда, 24 июля 2019 14:50

Ферросплавное предприятие пытается обанкротить "Укрэнерго" - заявление компании

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Ферросплавное предприятие пытается обанкротить &quot;Укрэнерго&quot; - заявление компании

АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) подал в Окружной административный суд Киева иск о признании противоправным решения Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и отмены действия постановления комиссии, которой установлен тариф ГП "НЭК" Укрэнерго "на передачу электроэнергии с 1 августа 2019 (постановление НКРЭКУ от 12 июля 2019 № 1411).

Удовлетворение иска создаст условия для банкротства государственного предприятия НЭК "Укрэнерго". Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на ее интернет-странице.

Указанным постановлением НКРЭКУ введен новый тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" в размере 312,14 грн/МВт ∙ ч, который будет действовать с 1 августа 2019. Он на 10% ниже предыдущего, который был установлен на II полугодие и должен был начать действовать с 1 июля, однако из-за иска НЗФ действие соответствующего постановления НКРЭКУ было приостановлено ​​судом 27 июня.

"Если решением суда действие постановления НКРЭКУ № 1411 будет приостановлено, это сделает невозможным работу НЭК "Укрэнерго", прежде всего выполнения специальных обязанностей (по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из возобновляемых источников энергии - ред.), И приведет к банкротству НЭК "Укрэнерго". В свою очередь блокировка тарифов компании, которая является одним из ключевых игроков на рынке электроэнергии, может стать причиной банкротства и других участников рынка и как следствие - привести к дестабилизации работы энергосистемы в целом", - говорится в заявлении "Укрэнерго".

27 июня Окружной административный суд. Киева по заявлению АО "Никопольский завод ферросплавов" об обеспечении иска вынес определение о приостановлении действий действия постановлений НКРЭКУ от 7 июня 2019 №954 и №955, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие 2019 года. НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель" подали апелляционные жалобы на указанное определение Окружного административного суда г. Киев. Специалисты ГП "Гарантированный покупатель" заявляли, что пришли к выводу - решение суда принято с нарушениями норм материального и процессуального права.

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24
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