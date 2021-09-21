"Фармак" открыл офис в Объединенных Арабских Эмиратах

Офис в ОАЭ – шестой международный офис компании "Фармак"

Лидер фармацевтического рынка Украины* и один из крупнейших экспортеров лекарственных средств компания "Фармак" открыла офис в Объединенных Арабских Эмиратах.

На рынке Ближнего Востока продукция компании представлена с 2016 года. Осуществляя реализацию препаратов через локальных дистрибьюторов, компания проводила аудит потенциала рынка и анализ продуктовых ниш фармацевтики региона. В этом году с целью консолидированного управления бизнесом на Ближнем Востоке руководство "Фармак" приняло решение открыть офис компании в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сейчас производственные мощности компании успешно прошли аттестацию в государственных органах ОАЭ. Также осуществили регистрацию инъекционных препаратов производства "Фармак". Эти лекарственные средства уже закупаются на государственных и локальных госпитальных тендерах региона.

"Рынок Ближнего Востока для нас не является новым, и мы активно масштабирует свое присутствие в этом регионе. Центром деятельности на Ближнем Востоке мы выбрали Объединенные Арабские Эмираты.У ОАЭ репутация государства с очень высоким уровнем национальной системы здравоохранения и жестким регулированием деятельности, связанной с производством и распространением лекарственных средств. То, что на этом рынке представлена продукция "Фармак", еще раз подтверждает высокий уровень качества наших препаратов", – комментирует Виктор Костюк, директор по развитию бизнеса АО "Фармак".

Возглавит новый офис Мурад Ишак Хабиб, который ранее был генеральным директором представительства компании Tabuk Pharmaceuticals и более 8 лет возглавлял в регионе Ближнего Востока деятельность компании Sandoz. По словам Мурада Хабиба, открытие офиса в Объединенных Арабских Эмиратах – лишь первый стратегический шаг для "Фармак", в дальнейшем компания планирует усилить экспансию в регионе и локализацию в Саудовской Аравии и Египте.

Офис в ОАЭ – шестой международный офис компании. В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция производителя представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока и Азии.

"Фармак" – лидер фармацевтического рынка Украины*. В продуктовом портфеле компании больше 220 сложнокомпонентных современных лекарственных средств. Среди основных направлений – эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты. Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В целом с 1995 года инвестировали в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США. Производственные мощности и лабораторно-технический комплекс предприятия получили международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP. В 2020 году "Фармак" увеличил экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция компании представлена в более чем 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и других. "Фармак" входит в топ-25 самых инновационных компаний, признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем**. * По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research. ** По данным рейтингов издание "Власть денег" (2020 год), "РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах" (2021 год), "Топ-100. Рейтинги крупнейших" (2020 год).